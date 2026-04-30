Ni 30 ni 100 euros: éste es el dinero que van a gastar los españoles en regalos por el Día de la Madre en 2026

El primer domingo de mayo se celebra el Día de la Madre y, según una encuesta realizada por la web de experiencias Aladinia.com entre sus usuarios, cada español destina de media unos 80 euros a los regalos. Además, siete de cada diez personas optan por hacer un solo regalo. Las experiencias y planes de ocio se consolidan como una de las opciones preferidas.

El estudio muestra que un 71% de los españoles regalará únicamente un detalle a su madre este año, mientras que un 20% hará dos regalos y un 9% optará por tres o más. En cuanto al presupuesto, la media se sitúa en torno a los 80 euros, ligeramente superior al Día del Padre, donde el gasto medio fue de 72 euros. Respecto a la forma de compra, predominan las opciones digitales: un 44% lo hará exclusivamente online, mientras que un 16% seguirá comprando sólo en tiendas físicas y un 40% combinará ambos canales.

¿Cuánto dinero se gastan los españoles en los regalos del Día de la Madre?

En cuanto a los regalos que recibirán las madres, el equipo de Aladinia.com ha observado que, un año más, los españoles se decantan principalmente por experiencias originales. Para un 47% será en este tipo de propuestas donde más dinero invertirán en el Día de la Madre, muy por encima de los regalos tradicionales como ropa, calzado y complementos (24%), perfumes y cosmética (10%), flores y plantas (9%), libros (5%), tecnología (3%) o dulces (2%).

Dentro del ámbito de las experiencias, casi la mitad (48%) considera que su madre merece desconectar del día a día, por lo que optará por regalar actividades relajantes como spas, masajes o baños termales. Un 22% se inclinará por sorprenderla con una comida, cena o cata, mientras que un 17% elegirá una escapada. Además, un 6% apostará por experiencias de aventura como puenting, rafting, motos de nieve, caballos o navegación en velero, y otro 6% preferirá opciones más atrevidas como vuelos en avioneta, globo, parapente o paracaídas. Finalmente, un 1% optará por regalos relacionados con la conducción de vehículos de alta gama o competición, como Fórmula 1, coches de rally o deportivos tipo Ferrari o Lamborghini.

Planes en Madrid

Alidinia tiene varias opciones muy interesantes para hacer los mejores regalos con motivo del Día de la Madre. En los últimos años, además, se ha observado un cambio en la tendencia de consumo: mientras que antes predominaban los regalos materiales, ahora cada vez se apuesta más por las experiencias, que permiten compartir momentos y crear recuerdos.

Clases de Elaboración de Sushi para dos: aprenderéis a elaborar sushi con diferentes arroces y técnicas. Descubriréis el mundo de la cocina japonesa y veréis que no es complicado y en nada lo tendréis por la mano. El truco está en cocinar el arroz en su punto adecuado y saber manipularlo para hacer las diferentes piezas de sushi: maki, futomaki, uramaki y nigiri. Los sabores variarán según el día, encontraréis desde los tradicionales como el atún, salmón o pepino hasta algunos más innovadores. Decidíos a hacer estas clases en Recetas Selectas, situado en el centro de Madrid, dónde os acogerán y os explicarán todo al mínimo detalle para que salgáis habiendo aprendido más sobre cómo cocinar un buen sushi, la comida más típica de la gastronomía japonesa.

Sprunch Experience: Circuito Spa y Brunch en Le Max Wellness Club del Hotel Wellington 5*: junto al famoso Parque de Retiro, se encuentra el Hotel Wellington 5*, un elegante y lujoso hotel que cuenta con un centro de bienestar de última generación. Adéntrate en él y descubre cómo el tiempo se detiene y todo deja de importar. Te podrás relajar en su circuito spa con piscina interior, jacuzzi, sauna, baño turco y zona de relajación. Y para finalizar esta experiencia con un toque de sabor, disfrutarás de un delicioso brunch.

Cartas personalizadas

Independientemente de los regalos que elijas para el Día de la Madre, puedes acompañarlos de una carta escrita a man. No son simplemente unas palabras escritas a mano, sino una forma íntima y sincera de agradecer, recordar y expresar todo aquello que a veces cuesta decir en voz alta, sobre todo si eres una persona reservada. Piensa con calma qué es lo que quieres transmitir a tu madre en la carta. Es importante que tenga un hilo conductor claro, porque si no, puede acabar siendo una mezcla de recuerdos sin orden ni sentido.

Lo ideal es empezar haciendo un borrador, sin preocuparse demasiado por la forma. Después, se pasa a limpio con más cuidado. Incluso puedes elegir un papel bonito, para darle un toque más especial. Antes de escribir, conviene pensar en ella de verdad: en los momentos vividos juntas, en los lugares compartidos o en lo que sientes solo con saber que está ahí. También puede ser útil hacer una lista de cosas por las que darle las gracias. Por último, piensa bien el momento de entregarla, buscando un instante sencillo pero especial, para que la sorpresa sea auténtica y emotiva.