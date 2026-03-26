Juaneda Hospitales incorpora el programa AMBAR® para pacientes con Alzheimer leve o moderado

El Alzheimer representa un desafío sanitario y social de gran magnitud en Baleares, con un diagnóstico anual de 800 nuevos casos. Entre 5.000 y 10.000 personas están directamente afectadas en las Islas por esta enfermedad que elimina progresivamente la memoria y aísla al paciente de las relaciones con los demás y reduce sus habilidades para el autocuidado.

Ante la necesidad de ofrecer a estos pacientes y sus familiares una mejor calidad de vida, Juaneda Hospitales ha incorporado el programa clínico AMBAR® (siglas de Alzheimer Management by Albumin Replacement o Manejo del Alzheimer mediante el Reemplazo de Albúmina), que ha demostrado una ralentización de la progresión de la enfermedad en casos leves y moderados.

El Dr. Fritz Nobbe, médico neurólogo, lidera este programa en Clínica Juaneda, que es ya uno de los cuatro primeros centros de España en ofrecer este innovador protocolo clínico desarrollado por Grifols. Lo hace acompañado de un equipo profesional altamente especializado, tanto en el manejo de esta enfermedad como en el desarrollo y aplicación del programa.

El programa AMBAR® para pacientes con Alzheimer, sustentado en una amplia evidencia científica y clínica, se basa en el recambio plasmático terapéutico. Este abordaje terapéutico consiste en la extracción periódica del plasma del paciente y su sustitución por albúmina humana terapéutica, con el fin de contribuir a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

AMBAR® retarda el deterioro cognitivo y alarga la autonomía de los pacientes con Alzheimer, mejorando las capacidades para las actividades de la vida diaria, cognitivas y globales. Esta técnica se considera factible y segura en pacientes con la enfermedad en fase leve‑moderada. Desde su puesta en marcha en 2004, el programa ha realizado más de 5.000 tratamientos.

20 años de investigación y ensayos clínicos internacionales han reforzado la evidencia científica sobre la seguridad y el potencial del protocolo, incluida en las guías médicas de la American Society for Apheresis (ASFA). Los ensayos mostraron que el recambio plasmático periódico con albúmina ralentizaba en un 61 % la progresión de la enfermedad en pacientes con Alzheimer leve y moderado.

La hipótesis clínica que basa el tratamiento es que gran parte de la proteína beta-amiloide, que forma placas en el cerebro con Alzheimer, circula en el plasma unida a la albúmina. Al extraer el plasma, se favorece la eliminación de la beta-amiloide, ralentizando el deterioro funcional y cognitivo del paciente. La albúmina aporta, además, propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Clínica Juaneda ha habilitado un espacio, específico y equipado, destinado exclusivamente a la acogida y tratamiento de estos pacientes, enmarcado en el desarrollo de AMBAR Clínic, un modelo que garantiza una implementación homogénea, segura y basada en protocolos estrictos para asegurar la calidad asistencial y la excelencia médica.

Los profesionales del programa en Clínica Juaneda han sido formados en el AMBAR Center de Barcelona. Para el Dr. Fritz Nobbe, neurólogo responsable de esta iniciativa en la Clínica Juaneda, «el programa AMBAR® representa un avance clínico significativo en la lucha contra el Alzheimer. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros pacientes un programa innovador basado en evidencia científica sólida».

El CEO de Juaneda Hospitales, Rodrigo Martín Velayos, destaca que «para nosotros, formar parte de AMBAR® en España refuerza nuestro compromiso con la innovación y, por encima de todo, con la mejora de la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer y sus familias».

Con esta incorporación, Juaneda Hospitales se convierte en uno de los cuatro centros de España pioneros en la implementación del modelo AMBAR Clinic, orientado a extender progresivamente el acceso a este programa en toda España.