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Alzheimer: comprender para cuidar mejor. Este ha sido el título de la conversación de las doctoras Estefanía Arias, facultativa especialista en Geriatría de Sanitas Mayores, y Cristina Hortelano Martínez, terapeuta ocupacional especialista en Neurorrehabilitación de Sanitas Mayores, moderada, en el marco de las VI Jornadas OKSALUD, por la presidenta de OKDIARIO, Pilar Losantos, en la que las expertas en el ámbito de la Geriatría han analizado las necesidades del paciente con degeneración cognitiva, una enfermedad sin cura, pero cuyos síntomas se pueden ralentizar.

La doctora Arias ha celebrado la revolución farmacológica a la que estamos asistiendo en el tratamiento del Alzhéimer, donde ya se pueden llegar a ofrecer tratamientos específicos para determinadas patologías. Si bien, no hay que olvidarse del resto. En concreto, ha apostado por una medicina «transversal», puesto que la demencia, tipo Alzhéimer, no consiste solo en pérdidas de memoria, sino que pueden asomar patologías como la diabetes o la hipertensión. Para ello, «el manejo transversal es fundamental», ha insistido.

Todo ello tras una evaluación inicial, ha explicado por su parte la doctora Hortelano, quien ha apostado por análisis profundos a los pacientes para poder conocer la afectación neuropsicológica. Se trata de conocer cómo se desenvuelve en su día a día para mantener las capacidades motoras del paciente el máximo tiempo y aportar calidad de vida. «Con objetivos y criterio clínicos y evidencia científica se obtienen resultados», ha garantizado.

La terapeuta ocupacional ha explicado un pilar básico para trabajar es la actividad física. «Con ese trabajo bien hecho el paciente o mejora relativamente o se va a mantener bien a lo largo del tiempo», ha comentado.

También se han referido ambas profesionales a la situación de las familias. La razón es que, durante el proceso terapéutico, los objetivos se han de realizar de forma conjunta con el paciente, y entender que también está la figura del cuidador. A él, ha comentado la doctora Arias, hay que hacerle entender la fase y los objetivos en los que se encuentra la persona que cuida.

Campo con estigma

Y es que nos estamos refiriendo a un campo «con un estigma muy grande», tal y como ha explicado la doctora Arias, pues «cuesta dejar el cuidado en gente con la que no siempre confías». Por ejemplo, «con un cáncer no hay reparo en ceder tus cuidados al hospital», sin embargo, «esto no ocurre siempre en las residencias de mayores», ha ejemplificado.

Es por ello que la doctora Hortelano ha pedido autocrítica en el papel del equipo de divulgación para explicar qué se hace y cómo se trabaja. De este modo, cuando el cuidador vaya a dejar en manos de otras personas el cuidado, pueda confiar. No obstante, también ha advertido de la necesidad de especialización en su campo para que quienes se ocupan del paciente puedan entender bien la patología.

Preguntada por qué pediría a los poderes públicos para mejorar en los cuidados de estas personas con demencia, la doctora Arias no ha dudado en solicitar más geriatras. Si bien ha querido remarcar que la Comunidad de Madrid es una de las «mejor dotadas». Sin embargo, ha insistido en la necesidad de equipos transversales permanentes.

La doctora Hortelano, por su parte, ha pedido un cambio en la sanidad, si bien ha insistido en la necesidad de autocrítica en el ámbito de la terapia ocupacional: «Tenemos que explicar qué somos». «No creo que nos vaya a ayudar ningún ministerio», ha zanjado.