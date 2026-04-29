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Samsung refuerza su apuesta por el cuidado de la salud cerebral con The Mind Guardian, la herramienta desarrollada junto al Centro de Investigación atlanTTic de la Universidade de Vigo para ayudar a identificar posibles señales tempranas de deterioro cognitivo desde una aproximación gamificada, accesible, sencilla y basada en inteligencia artificial.

El proyecto, resultado de más de una década de investigación, cuenta con el aval científico-tecnológico de la Sociedad Española de Neurología, el aval científico de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, y el aval institucional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Ha alcanzado valores de validación cruzada del 97% y está indicado para personas a partir de 55 años en España, de forma gratuita.

Así, durante la presentación de esta nueva herramienta, el doctor Jesús Porta Etessam, neurólogo y presidente de la Sociedad Española de Neurología, afirmo que «si más del 90% de los ictus y hasta el 40% de las demencias (incluyendo el Alzheimer) pueden prevenirse con hábitos cerebro-saludables, la prevención deja de ser una recomendación general y pasa a ser una prioridad sanitaria».

De esta forma, «teniendo en cuenta que la prevalencia de las enfermedades neurológicas va en aumento, prevenir es la herramienta más poderosa que tenemos para reducir su impacto en la población». El doctor porta no sólo habló en este sentido del código postal a la hora de desarrolar patologías neurológicas, sino también del propio entorno al precisar que : «Crecer en un hogar humilde incrementa en un 400% el riesgo de sufrir Alzheimer».

Por todo ello, reflexionó sobre la necesidad de no sólo seguir invirtiendo en esta materia sino también de la necesidad de la prevención, para evitar que con el tiempo se puedan desarrollar estas patologías.

La necesidad de avanzar en prevención es aún más evidente si se tiene en cuenta que, el 44% de la población reconoce no saber con claridad qué hábitos son realmente buenos para el cerebro. Casi un millón de personas en España viven con demencia o deterioro cognitivo grave, siendo el Alzheimer la causa más común (el 77% de casos), cifra que podría duplicarse para 2050. «Los datos de la propia SEN revelan que el Alzheimer afecta ya a 800.000 personas en España y a 57 millones en el mundo, y más del 50% de los casos que aún son leves están sin diagnosticar y el retraso medio entre los primeros síntomas y el diagnóstico supera los 2 años».

Un foro para recordar la prevención

En este contexto, Samsung organiza el foro The Mind Guardian: tecnología y prevención, un encuentro que reúne a expertos en neurología, sueño, nutrición, ejercicio y bienestar emocional para reforzar un mensaje esencial: los buenos hábitos son la herramienta más poderosa para envejecer mejor y reducir el riesgo de enfermedades cerebrales. La jornada situó la salud cerebral en el centro del debate y refozó la necesidad de avanzar hacia una cultura basada en la prevención, accesible para todos y apoyada en uso de la tecnología para mejorar la vida de las personas.

El foro reunió al presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Dr. Jesús Porta Etessam; representantes de la Universidade de Vigo, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (AFAGA) y a expertos como Aitor Sánchez, nutricionista y tecnólogo alimentario; Marta Romo, pedagoga especializada en neurociencia cognitiva; Nuria Roure, psicóloga y especialista en tratamiento del insomnio; y Manuela Rodríguez Marote, psicóloga deportiva de alto rendimiento.

El evento ha puesto el foco en cinco pilares fundamentales de la salud cerebral y cómo estos pueden influir en el largo plazo: la alimentación, el sueño, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva y la gestión emocional. La conversación, conducida por Jorge Luengo, convierte la prevención en algo tangible y cotidiano, conectándola con hábitos concretos que pueden marcar la diferencia antes de que aparezcan los síntomas.

De esta forma, la aplicación disponible para tablet Android es autoadministrada, gratuita y accesible, y está diseñada específicamente para personas a partir de 55 años sin síntomas evidentes de deterioro cognitivo. Su valor no está solo en ayudar a identificar posibles señales tempranas, sino en acercar la prevención al día a día y facilitar un acceso más temprano a la conversación sobre la salud cerebral con los profesionales sanitarios.

Según datos facilitados por la Universidade de Vigo, el 86% de los usuarios que han dado su consentimiento para compartir su información con fines científicos tiene entre 55 y 69 años. En concreto, el 41% se sitúa entre los 55 y 59 años y el 44% entre los 60 y 69, mientras que un 55% de los usuarios son hombres.

«Este primer año demuestra que el cuidado y la prevención de la salud cerebral puede hacerse más accesible cuando la investigación científica, la tecnología y la experiencia de usuario trabajan juntas. Ese es el sentido de The Mind Guardian, ayudar a que más personas puedan dar un primer paso antes de que aparezca la preocupación», señala Elena Fernández, CMO de Samsung Electronics Iberia.

En palabras de Manuel Fernández Iglesias, investigador senior en atlanTTic y catedrático de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidade de Vigo: «Hablar de una precisión cercana al 97% significa que la herramienta ofrece una base robusta para orientar un primer cribado, pero no sustituye en ningún caso la evaluación clínica. Su valor está en ayudar a actuar antes y acercar la prevención a más población».

«Nuestra experiencia nos dice que la prevención es la herramienta fundamental para abordar el impacto presente y futuro de las demencias. Actuar antes nos ayuda a desarrollar mejores respuestas para preservar la salud cognitiva y a mejorar la vida de las personas con demencia y la de su entorno convivencial. Nuestra alianza con una tecnológica de referencia como Samsung, en torno a esta nueva herramienta de prevención, es una excelente oportunidad para la concienciación social sobre el deterioro cognitivo y sus consecuencias», añade Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA.