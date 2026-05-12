Ortega Smith ‘traicionó’ a Vox un mes antes de ser expulsado: no votó contra las Zonas de Bajas Emisiones de Almeida

Hay un detalle que pasó prácticamente desapercibido en la votación de la nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. En el pleno de marzo de 2026, durante la votación de este nuevo reglamento con el que el PP rescató in extremis las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) después de que Vox lograra tumbarlas ante los tribunales, solo aparecen cuatro votos del Grupo Municipal Vox contra la nueva ordenanza. Cuatro, no cinco.

Javier Ortega Smith no participó en la votación definitiva. Una ausencia que resulta, cuando menos, llamativa, por tratarse precisamente de una de las principales batallas políticas y judiciales que él mismo y el Grupo Municipal Vox habían librado en el consistorio madrileño durante los últimos años. Fue el propio grupo liderado por Ortega Smith quien encabezó la ofensiva judicial que terminó con la nulidad de las ZBE por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un éxito que habían celebrado como un triunfo político de primer orden.

La ausencia del que continúa siendo portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid a pesar de su expulsión del partido el pasado mes de abril no es un detalle menor. En las batallas judiciales contra ordenanzas municipales, el hecho de ausentarse de la votación sin causa debidamente justificada, en lugar de votar en contra, puede acarrear consecuencias jurídicas relevantes a la hora de impugnar posteriormente el acuerdo adoptado. La legitimación activa para recurrir una norma municipal está directamente vinculada a la posición del concejal en el momento de su aprobación. En pocas palabras: si no votas, renuncias a recurrir la ordenanza aprobada.

Por eso, la ausencia de Ortega Smith en un pleno de semejante trascendencia no es solo una cuestión política, sino que abre interrogantes jurídicos de calado: ¿estaba al tanto de las implicaciones procesales de su inacción? ¿Decidió conscientemente desaparecer en el momento más crítico de la estrategia judicial de su propio grupo municipal?

Cabe recordar que el Grupo Municipal de Vox había construido durante años una narrativa de oposición frontal a las Zonas de Bajas Emisiones, presentando su impugnación judicial como uno de los éxitos más relevantes de su gestión municipal. Que precisamente Ortega Smith, la cara visible de ese grupo en el Ayuntamiento de Madrid, decidiera ausentarse en la votación de la nueva ordenanza diseñada por Almeida para sortear aquella victoria judicial, resulta, cuando menos, contradictorio con su propio relato político.