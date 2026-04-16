Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith

Vox ha expulsado de forma definitiva del partido a Javier Ortega Smith, el que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, tras quedar rechazado el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida. Así, se agotan todas las vías de las que disponía el ya ex de Vox para recurrir de forma interna su expulsión de la formación liderada por Santiago Abascal.

Ahora, tras la decisión que se ha resuelto en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, a Javier Ortega Smith sólo le quedará explotar la vía judicial. El Comité de Garantías del partido anunció, a principios de marzo, la expulsión del partido de Ortega Smith al considerar que había cometido una «infracción muy grave» tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, «es lo legítimo», y confirmó que había presentado el citado recurso de alzada contra su expulsión, cuya decisión definitiva ha adelantado Libertad Digital.

El pasado 6 de marzo, el Comité de Garantías de Vox tomó la decisión de expulsar a Ortega Smith de la formación y privarle de su condición de afiliado. Según el comunicado difundido entonces por la formación, el que hasta entonces ejercía de portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid habría cometido una «infracción muy grave» al negarse a acatar la resolución del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba su relevo al frente de la portavocía en el consistorio madrileño.

«El Comité de Garantías ha finalizado el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por infracción muy grave», anunciaba el documento que informaba de una expulsión ahora confirmada tras quedar rechazado el recurso de alzada que interpuso el propio Javier Ortega Smith.