Santiago Abascal, líder de Vox, ha reaccionado este martes a la carta a la ciudadanía emitida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que defiende la regularización masiva de 800.000 extranjeros irregulares que el Ejecutivo aprueba en el Consejo de Ministros. Abascal ha avisado al jefe del Ejecutivo y asegura que «el pueblo no lo va a perdonar». Además, afirma que Sánchez «tendrá que pagarlo» en un futuro «más pronto que tarde».

«Los españoles no han dado permiso para esto», ha transmitido Abascal en un mensaje compartido en la red social X. «Si los ilegales ya forman parte de nuestra vida cotidiana», ha continuado, aludiendo directamente a lo escrito por Sánchez en la misiva a los ciudadanos, «es sólo porque tú y el PP los habéis dejado entrar contra nuestras leyes y contra nuestros intereses».

«El pueblo no lo va a perdonar. Más pronto que tarde tendrás que pagarlo», ha completado Abascal, en su respuesta oficial a la defensa de la regularización masiva del Gobierno central, justificada por Pedro Sánchez con el argumento de que «la economía crece gracias a los inmigrantes».

Los españoles no han dado permiso para esto. Si los ilegales «ya forman parte de nuestra vida cotidiana» es sólo porque tú y el PP los habéis dejado entrar contra nuestras leyes y contra nuestros intereses. El pueblo no lo va a perdonar. Más pronto que tarde tendrás que… https://t.co/cGZA7TREXt — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 14, 2026

La reacción de Abascal, en representación de Vox, se suma a la previa del PP sobre la carta de Sánchez. Ester Muñoz, portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que la estrategia de Sánchez «no falla», ya que «procesan a su mujer», Begoña Gómez, y él envía «una nueva cartita» a la ciudadanía.

«Esta vez usa una regularización masiva contra la voluntad de la mayoría del pueblo español reflejada en las Cortes Generales. Y contra las recomendaciones de la UE y el Consejo de Estado. Todo para tapar su corrupción», ha añadido Muñoz, también a través de X, este martes.

La carta de Pedro Sánchez

En la mañana del martes, Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto «que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular» en España. El presidente del Gobierno, en una carta emitida a la ciudadanía a través de las redes sociales, ha definido la situación como «un acto de normalización», así como de «reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana».

Sánchez también lo ha definido como «un acto de justicia y una necesidad». «Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia», ha completado el presidente del Gobierno, sacando pecho de sentir «orgullo de ser español» tras la regularización masiva.