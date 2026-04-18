Una soltera de ‘First Dates’, decepcionada con el ‘Leonardo di Caprio español’: «Es muy raro»

First Dates ha regresado, una semana más, al prime time de Cuatro. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más conocidos y populares de la parrilla televisiva española. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que acudan para encontrar el amor.

Chema, un vigilante de seguridad en Madrid, de 35 años, llegó al programa con muchas ganas de encontrar pareja. Presentándose en tercera persona, se mostró honesto. «Chema es una persona con calma. Un buen tipo, un buen amigo. Que podría, por motivos de la vida no se ha podido demostrar, ser una buena pareja, un buen padre…», dijo. «Tiene ese lado divertido, picantón», agregó.

El participante le contó a Carlos Sobera que estudió interpretación, por lo que el presentador de First Dates le hizo un par de preguntas. Y es que, el actor favorito de Chema es Leonardo DiCaprio. «Mis amigos, alguna vez así de broma, cuando empecé en esto de la actuación, me decían el Leonardo DiCaprio español», confesó.

Unas declaraciones que no dejaron indiferente a Sobera. «¿Qué es lo que te seduce de Leonardo DiCaprio?», quiso saber. «La mirada tan intensa que utiliza en la mayoría de sus personajes», le respondió el soltero. Así pues, como se siente identificado con el actor, realizó una demostración de su mirada implacable a la hora de ligar.

Anahit sobre su cita de ‘First Dates’: «No sabe sacar su lado de hombre»

Chema explicó que nunca ha tenido pareja, algo que lamenta mucho. «No he tenido una relación seria en mi vida porque me ha costado aceptarme a mí mismo. En el pasado tuve malas experiencias en cuanto a relacionarme con todo el mundo. Eso me impidió confiar en la gente que me rodeaba», confesó al equipo de Cuatro.

Teniendo en cuenta sus gustos, el equipo le presentó a Anahit. Originaria de Armenia y de 28 años, la soltera se presentó como una administrativa y madre de un niño. «Me parece una chica bastante elegante y creo que tiene estilo», opinó él tras el primer encuentro. Sin embargo, ella no opinó igual.

«Físicamente no me ha llamado la atención porque no es el prototipo de chico que me gusta», confesó Anahit. Cuando se trata de amistad o amor, Chema confiesa que le cuesta relacionarse. De hecho, se le notó bastante callado y tímido durante la cita. Una poca iniciativa que fue percibida por la comensal.

Y es que Chema permanecía callado todo el tiempo y solo hablaba para responder a las preguntas que ella le hacía sobre sus gustos. «Se nota que eres buena persona», le dijo la soltera. Con una sonrisa tímida, Chema se sinceró. «Lo intento», le respondió. «Es una persona muy tímida. No sabe expresarse. No sabe sacar su lado de hombre», comentó ella en uno de los totales. «Es muy raro», agregó.

Chema quiere pagar la cena de ‘First Dates’ por separado

«¿Qué te parezco? ¿Te he gustado?», quiso saber ella para hacerle hablar un poco. «Bien, sí», le dijo él. «Yo soy de preguntar. Soy una chica de preguntar», comentó ella. Al respecto, Chema se animó a devolverle la pregunta. Fue entonces cuando la soltera le comentó que le parecía majo. «Uy, majo…», repitió él. Pues, ya se imaginaba lo que le esperaría en la decisión final de First Dates.

«Necesito una persona que hable, que me saque conversación. Con este chico no he vivido eso», dijo Anahit en uno de los totales. Tras ello, Chema le explicó que había tenido citas con mujeres a lo largo de sus 35 años de vida, pero nunca había tenido pareja. «Estoy segura de que es virgen», comentó Anahit en privado.

Pero, el mayor momento de tensión llegó a la hora de pagar. «¿Qué hacemos?», le preguntó él. Pero, la cara de la comensal era un poema. «Yo soy de pagarlo a medias», le dijo Chema. Y eso fue lo que hicieron. Luego, en la decisión final de First Dates, no hubo sorpresas.

«Te la voy a dar porque me ha faltado ser yo mismo durante toda la cita y me ha faltado ser yo mismo», comentó Chema sobre una segunda cita. «Yo, sinceramente, se nota que eres un hombre muy bueno y buena persona. Pero, yo no tendría una segunda cita contigo», le explicó Anahit. «Necesito a una persona que dé, también. Creo que no congeniamos», sentenció.