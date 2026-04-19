Mismo palco, distinta vida: Urdangarin a besos con Ainhoa y, un día después, la infanta Cristina con su hijo

Sólo separan 24 horas una foto de la otra. Primero, Iñaki Urdangarín con su novia y, al día siguiente, la infanta Cristina con su hijo. El tenis tiene algo de imprevisible. En la pista, pero también en las gradas. El Trofeo Conde de Godó, celebrado en Barcelona, lo ha vuelto a demostrar este fin de semana con una escena que parecía escrita por un guionista con sentido: el mismo palco, dos historias muy distintas separadas apenas por 24 horas.

Porque si algo tiene este torneo (uno de los grandes acontecimientos sociales de la primavera barcelonesa) es que, además de buen tenis, ofrece siempre un pequeño teatro de miradas, encuentros y coincidencias en sus palcos VIP. Y esta vez el escenario no pudo ser más elocuente.

El primer capítulo lo protagonizaron Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. El exduque de Palma regresaba al torneo 17 años después de su última aparición, cuando aún formaba parte de la agenda institucional de la Casa Real. Esta vez lo hacía en un contexto muy distinto: sin título nobiliario, lejos de la vida oficial y acompañado por la mujer con la que rehízo su vida.

Ambos siguieron el partido con actitud relajada, compartiendo conversación, sonrisas y gestos de complicidad que no pasaron desapercibidos para las cámaras. Besos, miradas cercanas y un aire de normalidad marcaron su paso por el torneo. Para muchos, fue una imagen que confirmaba la nueva etapa personal del exjugador de balonmano, que parecía disfrutar del ambiente del torneo como cualquier otro espectador más. Pero el guion tenía preparada una pequeña ironía social.

La infanta Cristina, su hijo y nuera

Apenas un día después, ese mismo palco volvía a llenarse de rostros conocidos, aunque con protagonistas muy diferentes. Esta vez quien ocupaba el asiento era Infanta Cristina, que acudía al torneo para apoyar a su hijo Pablo Urdangarin, presente también en el evento. Les acompañaba además Johanna Zott, pareja del joven deportista, y una amiga.

El ambiente era distinto, aunque igualmente distendido. Madre e hijo compartieron la jornada deportiva con naturalidad, atentos al juego y conversando entre puntos. Pablo, cada vez más consolidado en su carrera deportiva, se ha convertido también en uno de los miembros de la familia más cercanos al público. La escena tenía algo de simbólico. La pista seguía siendo exactamente la misma. Las gradas, también. Pero la historia que se jugaba alrededor había cambiado por completo.

En cierto modo, el palco del Godó funcionó como una pequeña metáfora del paso del tiempo y de cómo evolucionan las vidas incluso dentro de una misma familia. Donde un día se sentó una pareja, al día siguiente se reunían madre e hijo; donde antes había gestos románticos, después había conversaciones familiares. Nada extraordinario, si no fuera porque los protagonistas forman parte de una de las sagas más observadas de España.