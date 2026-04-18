Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia hacen alarde de su amor en el Trofeo Conde de Godó

Parece que Iñaki Urdangarin ya no se esconde y estos días lo hemos visto disfrutar del Trofeo Conde de Godó. Este es uno de los torneos más antiguos y prestigiosos del tenis europeo. Se celebra desde 1953 y ha mantenido su esencia a la vez que ha evolucionado hacia un concepto más moderno. Aunque hace un par de días, Carlos Alcaraz comunicaba su retirada por las molestias en la muñeca que sufrió en su único partido en el torneo catalán, son muchas las caras conocidas que se han dado cita. Una de ellas ha sido el ex marido de la infanta Cristina, que un día disfrutó con amigos y, otro, ha mostrado pasión con su actual pareja, Ainhoa Armentia.

Hace unos meses veíamos cómo el vitoriano se mudaba a Barcelona, ya que su nuevo negocio se ubica en la capital condal, pero no todo ha sido un camino de rosas. Además de pasar por la cárcel y la humillación pública, durante mucho tiempo estuvo en Vitoria-Gasteiz, su ciudad natal. Trabajando en un bufete de abogados fue donde conoció a su actual pareja, que parece que se ha convertido en su amor definitivo. Ahora se encuentra formando una nueva vida en un lugar muy importante para él, puesto que en los 90 residió en la capital catalana y allí comenzó su relación junto a la infanta Cristina.

Presente en distintos partidos, primero, el vasco acudió a disfrutar del tenis de la mano de algunos compañeros de empresa, con los que parece que tiene buena sintonía y complicidad. Al margen de lo que se pueda decir, queda evidente su relación con ellos. Después de disfrutar en confianza, creó un plan perfecto en pareja que une, al parecer, sus dos pasiones: el tenis y Ainhoa Armentia.

A través de varias instantáneas, hemos podido observar cómo la complicidad entre ambos no se ha roto, a pesar de todo lo que han tenido que pasar. Ambos elegantes y con traje de chaqueta, disfrutaron del Trofeo Conde de Godó y se nota que la relación es firme, tanto que, gracias a la proximidad geográfica con los parientes de él, Ainhoa Armentia ha podido sumergirse en la familia Urdangarin y se le ha visto compartiendo instantes con su suegra, Claire Liebaert, uno de los grandes pilares en la vida de Iñaki.

Aunque ahora viven juntos en la capital vasca, el ex marido de la infanta Cristina se traslada de manera constante a Barcelona para tener reuniones de su nueva empresa de coaching. Si a esto le unimos la publicación titulada Todo lo vivido, que repasa su vida en 296 páginas, abordando su etapa como deportista, su matrimonio con la infanta Cristina y su entrada en prisión por el caso Nóos. En definitiva, el torneo ha dejado ver que, a pesar de los huracanes mediáticos, la relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia va viento en popa.