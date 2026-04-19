Cariñitos a espaldas de la infanta Cristina: Pablo Urdangarin y Johanna, cómplices en el Conde de Godó

Apenas unas horas después de que Iñaki Urdangarin reapareciera públicamente besando a Ainhoa Armentia, protagonizando una imagen que simboliza hasta qué punto su vida ha tomado un rumbo completamente distinto al de su exmujer, la infanta Cristina. Lo hacía en el Trofeo Conde de Godó, donde acudió acompañada de su hijo Pablo Urdangarin y de la novia de este, Johanna Zott, que ya se mueve con absoluta naturalidad en el entorno familiar.

Confidencias al oído, gestos de cariño y la complicidad de una pareja joven que parece cada vez más consolidada. Una imagen que confirma que Johanna se ha convertido, con discreción y naturalidad, en una más dentro del círculo de los Borbón.

Una escena de complicidad en la grada

Sentados uno junto al otro, Pablo y Johanna siguieron el partido con atención, aunque en varios momentos el tenis quedó en segundo plano. Entre jugada y jugada, la pareja intercambiaba, se hablaban al oído, compartiendo pequeños cuchicheos y sonrisas cómplices.

Uno de los gestos más comentados llegó cuando la joven, con una sonrisa cómplice, se inclinó hacia su novio para limpiarle suavemente la comisura de los labios con la mano mientras él sostenía una servilleta.

Las cámaras captaron también otros momentos de cercanía: miradas cómplices, manos que se rozan y una actitud relajada que evidenciaba la confianza entre ambos. Todo ello sucedía a espaldas de la infanta Cristina, que seguía el partido concentrada en la pista junto a otra amiga y el hijo de esta.

Una relación consolidada , así es la ‘nuera’ de la infanta Cristina

La historia de amor entre Pablo Urdangarin y Johanna Zott salió a la luz en 2023, aunque ambos se conocían desde mucho antes. Coincidieron en el Liceo Francés de Barcelona, donde estudiaron durante su infancia, aunque el romance no comenzó hasta años después.

Desde entonces, su relación se ha afianzado con el paso del tiempo. Johanna, estudiante de Medicina y gran aficionada al deporte, suele acompañar al jugador de balonmano en muchos de sus partidos y se ha convertido en una de sus mayores apoyos.

Nacida en Barcelona y procedente de una familia de origen alemán, la joven ha mantenido siempre un perfil discreto pese al interés mediático que rodea a su pareja. Su padre, Christoph Zott, es profesor en la escuela de negocios IESE y su madre ejerce la medicina, una vocación que Johanna también ha seguido en sus estudios.

Una más en la familia

Las apariciones públicas junto a la infanta Cristina se han vuelto cada vez más habituales. Ya sea en partidos de balonmano, eventos culturales o, como en esta ocasión, en el Conde de Godó, Johanna se mueve con soltura entre el entorno familiar del deportista.

La escena en la grada del torneo barcelonés vuelve a demostrarlo. Mientras el público seguía cada punto del partido, Pablo y Johanna protagonizaban su propia historia de amor: confidencias al oído, gestos de cariño y esa complicidad silenciosa que sólo tienen las parejas jóvenes (bueno, y no tan jóvenes, mira su padre…).