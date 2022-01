A Punt, la televisión pública valenciana impulsada por Puig, Oltra y Podemos y pagada con el dinero de todos los habitantes de la Comunidad Valenciana, emite un anuncio publicitario de la catalanista Plataforma per Llengua. que promociona el uso del catalán en la Comunidad Valenciana y no el valenciano. Plataforma per la Llengua es una entidad que ha recibido varias subvenciones del tripartito valenciano (PSOE, Compromís y Podemos) y que promociona abiertamente el uso del catalán: la lengua que defiende esa izquierda como común en lo que denominan países catalanes.

La emisión del citado spot ha sorprendido a miles de valencianos que no entienden por qué desde la televisión pública de esta Comunidad se promociona el catalán y no una de las dos lenguas reconocidas por el Estatuto de Autonomía en este territorio: el español y el valenciano.

El citado anuncio forma parte de la campaña de emergencia lingüística (así la han denominado) en defensa del uso social del catalán que, según Plataforma per la Llengua, se ha reducido y sólo es utilizado por un 32%: en torno a 3 de cada 10 personas. Por tanto, lo que promociona, es la utilización del catalán en las actividades habituales y cotidianas de los valencianos. De ahí su lema: ‘Actívate por la lengua’. En este mismo sentido, publicita la web creada, también por Plataforma per la Llengua, para detener lo que califica como ‘emergencia lingüística’: la reducción del uso habitual del catalán en la calle.

El spot arranca con una voz en off que pone el énfasis en el denominado ‘punto de dolor’: «El uso social del catalán se apaga desde hace tiempo en la calle, el comercio, el ocio, las oficina, los patios de las escuelas, los bares, los hospitales…» y continúa con una llamada a la acción: «si quieres que el catalán se sienta: habla, elígelo, reclama. Actívate por la lengua. Es urgente. Hazlo ahora. Tu actitud es decisiva para el futuro del catalán. Entra a emergencialinguística.cat. Tú tienes mucho que hacer».

Se da la circunstancia de que el pasado octubre, la televisión autonómica valenciana A Punt, se sumó a un acuerdo de la catalana TV3 y la balear IB3, las tres teles de esos imaginarios países catalanes para crear una plataforma audiovisual común, dirigida a una población estimada de 10 millones de persona: las de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y cuya línea editorial marca la Corporación Catalana de Medios de Comunicación. Su objetivo es aumentar los contenidos en catalán.

Plataforma per la Llengua, la entidad que sostiene esta campaña y este spot, ha recibido diversas subvenciones del Gobierno valenciano. Siempre bajo la justificación de promocionar el uso social del valenciano. Es, también, la plataforma que ha impulsado una campaña para señalar a aquellas personas (docentes y alumnos) que no hablan catalán en colegios y universidades y la que puso en marcha una iniciativa para señalar también a los comercios que no atendieran en catalán (el valenciano, decían en Valencia) con un distintivo rojo.

En las pasadas navidades, lanzó también una campaña para recoger firmas que obligaran a las principales marcas de juguetes a traducir al catalán sus anuncios en televisión. De este modo, a la promoción de la lengua, sumaban un concepto extendido en el catalanismo: el de que los menores asocien el catalán con actividades positivas. En este caso, los juguetes.