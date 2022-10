Iniciativa, el partido de la ex vicepresidenta valenciana y tri-imputada Mónica Oltra dentro de la Coalición Compromís ha dado hoy una nueva vuelta de tuerca a la crisis que vive la coalición nacionalista tras el anuncio del diputado nacional Joan Baldoví de presentarse a las Primarias para liderar las listas a presidir la Generalitat Valenciana. Hoy, Alberto Ibáñez, el actual Número 3 de Iniciativa ha dicho que si Oltra quiere «será la candidata».

Mónica Oltra, ex vicepresidenta del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig, dimitió el pasado 21 de junio. Días después de ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito, en el marco del caso que investiga el titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia para esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor por los abusos que sufría del hoy ex marido de la propia Oltra. El caso arroja un saldo a día de hoy de 16 imputados. Entre ellos, la propia Oltra. A este caso es al que se denomina el caso Oltra.

Desde entonces hasta ahora, muchas cosas han cambiado en Compromís. La coalición llegó a aprobar lo que se ha denominado cláusula Oltra, una modificación de su reglamento interno que permite a la ex vicepresidenta tener de tiempo hasta el último segundo para presentarse en listas de la coalición nacionalista si resuelve sus problemas judiciales.

Pero, la pasada semana, Joan Baldoví anunció que él sí se presentará a las Primarias de Compromís para encabezar esas listas. Y ese anuncio no gustó nada en Iniciativa, el partido del que procede Oltra que tenía 2 bazas preparadas. Una, la de la sucesora de Oltra en el Gobierno valenciano Aitana Mas y otra, la de esperar hasta el límite del límite a la propia Oltra.

Hoy, quien se ha referido a esta cuestión ha sido el número 3 de la coalición Alberto Ibáñez en los micrófonos de Les Noticies del Matí (Las Noticias de la Mañana) de A Punt Radio. «Yo confío en que pueda ser la candidata», ha dicho Ibáñez, «por muchas razones». La primera, es porque «ahora mismo no hay nada que impida que pueda ser la candidata si lo desea» y, la segunda, es porque «confío plenamente en que los tiempos de la Justicia, Porque la Justicia si no es rápida no es justa y no intentará interferir en la libertad de que cualquier valenciano o valenciana pueda optar a ser un representante público» y, sobre todo, porque «creo que la decisión es una decisión personal de ella. Y, cuando toque, la tomará».

«No depende de Compromís»

Alberto Ibáñez ha afirmado también en esa entrevista que «lo que sí sé es que no depende de Compromís esta cuestión, sino del conjunto de la izquierda valenciana». «A nadie se le escapa -ha sostenido Ibañez- que la figura de Mónica Oltra va mucho más allá de las fronteras de Compromís», para recordar a continuación que «Mónica Oltra consiguió un 70% más de votos que otros candidatos y candidatas de Compromís para la coalición, porque conseguía ilusionar y movilizar, particularmente, a una generación que se politizó con el 15M». «Por tanto, no tengo ninguna duda que, llegado el momento, si ella quiere, será la candidata»,

Finalmente, ha asegurado que «en febrero, tenemos unas Primarias y, antes de eso, Compromís aprobó un reglamento que permite que, si ella quiere volver o las circunstancias actuales cambian, puede hacerlo».

Las manifestaciones de hoy de Alberto Ibáñez abren un nuevo debate en Compromís. Es la primera vez que un cargo de la relevancia del número 3 de esa formación, dejar claro que la decisión de liderar las listas de la coalición no la tiene que tomar nadie más que la propia Mónica Oltra y que, además, no se trata de algo que deba decidir la coalición sino toda izquierda valenciana.