Aitana Mas, la sucesora de Mónica Oltra en la vicepresidencia primera y la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig, y portavoz de Iniciativa, donde también sucedió a Oltra, ha afirmado hoy con contundencia que «para nada» descarta presentarse a las Primarias que decidirán el liderazgo de Compromís el 11 de febrero en las que tendrá enfrente al diputado nacional y uno de los líderes de la coalición Joan Baldoví.

La postura de Mas rompe la estrategia de cerrar filas en torno a Joan Baldoví para dar por amortizada a Oltra. Además, abre una batalla interna entre los 2 principales socios de Compromís: Iniciativa del Poble Valenciá (Iniciativa del Pueblo Valenciano), de donde viene Aitana Mas, y Mes Compromís (Más Compromís), de donde procede Joan Baldoví.

La estrategia de los Compromís para amortizar a la tri-imputada Mónica Oltra y recuperar electorado sobre las bases de una candidatura única y sin fisuras se ha venido abajo en 24 horas. En concreto, las que van desde que Joan Baldoví se postuló públicamente como candidato a las Primarias y a la Generalitat Valenciana a las manifestaciones de esta misma mañana de Aitana Mas en Alicante, donde mañana compartirá protagonismo con Baldoví en el primer gran acto de la coalición tras la caída de Oltra.

Hoy, tras el Pleno del Gobierno valenciano en la sede de la Generalitat en Alicante, Aitana Mas ha sido contundente: no descarta «para nada» presentarse, en este caso frente Baldoví. Si bien ha matizado antes: «Es una decisión que todavía no he tomado, que continúa estando sobre la mesa y que he valorado».

También ha sostenido que para ella «no es el momento» de candidaturas, porque «muchísimas familias están pensando en cómo llenar las neveras, en cómo podrán afrontar el aumento de los costos energéticos y el precio de la luz», y que su responsabilidad ahora mismo, es intentar «ayudar a esas familias» desde su cargo institucional.

«Sería muy irresponsable por mi parte entrar ahora en una batalla electoral». También, ha anunciado que hará pública su decisión»unas semanas antes» del 11 de febrero, la fecha marcada para los comicios internos de Compromís: «Me esperaré a valorarlo también y a desarrollar mi labor como vicepresidenta y consejera».

Preguntada acerca de si consideraba con ello que la decisión que ha tomado Baldoví de anunciar ahora su candidatura es irresponsable, ha sido muy clara: «Para mí, no es el momento». Para a continuación insistir en su crítica a esa decisión: «Los ciudadanos no están pensando en clave electoral, sino en cómo vamos a llegar a fin de mes», si bien ha mostrado su «respeto» a «las decisiones que pueda tomar cada persona».