El partido de Oltra propone como 1 de Compromís al Congreso al diputado que desató su odio contra la portavoz del PP

Iniciativa del Poble Valencià (Iniciativa del Pueblo Valenciano), uno de los tres partidos que conforma la coalición Compromís y que ha liderado históricamente la ahora procesada Mónica Oltra, ha decidido proponer como número 1 al Congreso de los Diputados a Alberto Ibáñez, quien en la última legislatura ha sido el responsable de vivienda de Sumar en la Cámara Baja.

Alberto Ibáñez es el mismo diputado que pidió abolir la Audiencia Nacional y la acusó de «golpe de Estado» a raíz de la decisión de esa instancia judicial de paralizar el campamento para los inmigrantes que llegaron a Ceuta procedentes de Marruecos con la invasión en el puerto de esa ciudad, tal como publicó OKDIARIO.

Y es también quien, como también publicó OKDIARIO, desató su odio contra la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, el día de la votación de la validación de los decretos antidesahucios que precipitó la convocatoria electoral, al grito de «lo vais a pagar».

En concreto, tal como publicó OKDIARIO el pasado 2 de octubre, Alberto Ibáñez desató su odio contra la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, a la que increpó en el Patio de Floridablanca, en el complejo del Congreso de los Diputados, al grito de «¡lo váis a pagar!», según fuentes parlamentarias. Aquel día, el Congreso votaba la validación de los dos decretos de antidesahucios y alquileres indefinidos, que fueron rechazados por la Cámara Baja. Solo 48 horas después, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Unos días antes, a mediados de septiembre, y tal como también publicó OKDIARIO, Alberto Ibáñez acusó a la Audiencia Nacional de «golpe de Estado» por la decisión de esa instancia judicial de paralizar el campamento para los inmigrantes que llegaron a Ceuta procedentes de Marruecos con la invasión en el puerto de esa ciudad. El diputado nacional de Compromís manifestó en ese mismo tuit que «hay que abolir la Audiencia Nacional». Alberto Ibáñez se expresó así a través de una publicación en su perfil de la red social X.

Mes, otro de los partidos que conforman Compromís y que lidera el actual síndic en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, apuesta sin embargo porque esa lista sea liderada por Águeda Micó, quien en la pasada legislatura también fue diputada en el Congreso, pero que terminó la legislatura en el Grupo Mixto. Ya sea en solitario o en una coalición con otras formaciones, Mes quiere que Águeda Micó lidere la lista al Congreso de los Diputados por Valencia.

El caso hace mayor la distancia que poco a poco se va generando entre Mes e Iniciativa. Hasta ahora, Joan Baldoví es el candidato a la Generalitat Valenciana y Mónica Oltra al Ayuntamiento de Valencia. Pero, salvo sorpresa, el pulso por liderar la lista al Congreso, ya sea en solitario o en coalición con otras fuerzas a la izquierda del PSOE, lo ganará Águeda Micó, porque Mes, de trazos más catalanistas, es el partido mayoritario en la coalición.

En junio de 2025, Águeda Micó abandonó la coalición Sumar en el Congreso de los Diputados. El capítulo final del desencuentro se produjo cuando Compromís pidió a Sumar una reevaluación del pacto a raíz de la decisión de Sumar de no pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre la DANA.