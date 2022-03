La vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano Mónica Oltra se ha remitido hoy a su comparecencia en las Cortes Valencianas del 21 de abril del pasado año todas y cada una veces en que ha sido preguntada por cuestiones referidas a las declaraciones de cargos y funcionarios de su consejería en los interrogatorios de la investigación llevada a cabo por un juzgado de Valencia para establecer si existió una presunta ocultación de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada una vez esa menor supuestamente denunció lo sucedido. Oltra ha dicho que todo lo que expresó en esa comparecencia tiene soporte «documental».

Mónica Oltra suma a sus cargos como consejera y vicepresidenta del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig el de portavoz del Ejecutivo autonómico, que cada viernes se reúne. Hasta hoy, Oltra no ha tenido ningún problema en responder cada vez que se le ha preguntado acerca del caso de la menor que sufrió abusos sexuales por su entonces marido en un centro de menores en un centro tutelado por su propia consejería. Sin embargo, hoy no ha sido así. Hoy, Oltra ha enmudecido y se ha limitado a una breve declaración que ha repetido cada vez ha recibido una pregunta directa sobre este tema. Y han sido varias. Pero en cada ocasión, su contestación ha sido la misma: se ha remitido a la comparecencia que realizó en las Cortes Valencianas el 21 de abril del año pasado «de más de 2 horas», ha dicho, para subrayar una y otra vez que todo lo expuesto ese día está soportado documentalmente.

Esa breve declaración, tras la primera pregunta sobre la cuestión, efectuada hoy por Oltra y que luego ha reiterado, es la siguiente: «El 21 de abril hice una extensa comparecencia en las Cortes Valencianas, de más de 2 horas, donde di todas las explicaciones. Dije todo lo que yo sabía. Y todas las afirmaciones que yo hice en esa comparecencia tienen una constancia documental. Y no voy a repetir 2 horas de comparecencia. Está en el diario de sesiones», para dar paso a la siguiente pregunta: «Más cosas…»

¿Por qué este cambio de actitud?, para responder a esta pregunta hay que retrotraerse al día de ayer. Cuando la noche ya cae sobre Valencia y acaban de concluir las declaraciones de los dos últimos investigados (antiguos investigados) llamados por el juez. A esas horas, y como certifica una impactante imagen reproducida por OK DIARIO, con la leyenda de la Audiencia de Valencia como fondo comparece Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, formación que se ha personado en la causa como acusación popular.

Lo que Marta Castro revela a esa hora y OK DIARIO publica es que se ha producido un «vuelco» porque los altos cargos investigados están declarando y que «no están amparando ese silencio en que la señora Oltra parecía ampararse». Entiende Marta Castro que con las «manifestaciones y los documentos que se han aportado» esa misma mañana «comunicando que la señora Oltra ya tenía conocimiento de las actuaciones penales con anterioridad al 4 de agosto, como ella dijo que la conocido sino ya en julio» se pone en evidencia que «todos los funcionarios actuaban siguiendo estrictas órdenes o con unas instrucciones para ocultar que el autor de los abusos de la niña menor era su ex marido».

Todo apunta a que la documentación a que se refiere Marta Castro, según han confirmado a OK DIARIO fuentes próximas al caso, forma parte de la acreditada ante el Juzgado por una de las personas investigadas. Un auto de 27 de julio de 2017 con medidas cautelares, que llegó ese mismo día a la Consejería. Sin embargo, en su comparecencia de 21 de abril del pasado año, Oltra dijo en las Cortes Valencianas que ella tuvo un primer conocimiento de los hechos el 4 de agosto de 2017. Una semana después de que llegara la documentación referida. Una cuestión que abre otro escenario y deja una enorme cantidad de preguntas sin responder. A saber: las mismas sobre las que hoy han hecho hincapié los medios presentes en la rueda de prensa que ha sucedido al Pleno del Gobierno Valenciano y ante las que Oltra ha enmudecido y sólo ha respondido con una somera declaración repetida una y otra vez.

La parquedad en las respuestas relativas al caso de la menor por parte de Oltra, hoy, tras el Pleno del Gobierno valenciano han corrido como la pólvora. Sin embargo, fuentes próximas al caso sostienen que todavía es pronto para conocer cuáles serán los próximos pasos que se seguirán en sede judicial. En todo caso, han recordado que Mónica Oltra es diputada en las Cortes Valencianas y, como tal, tiene condición de aforada.