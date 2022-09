El Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez y el de la Generalitat Valenciana, que dirige el también socialista Ximo Puig, han ‘enterrado’ el suceso del ‘tren del pánico’ sin aclarar de quién es la responsabilidad de que un convoy con 49 personas a bordo se topara con el pavoroso incendio de Bejís. Y, por tanto, quien permitió que ese tren saliera de la estación de Valencia para cubrir el trayecto de media distancia con Zaragoza.

Entre la tarde del miércoles y última hora de la mañana del jueves, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana saldaron respectivamente las comparecencias de la ministra de Transportes Raquel Sánchez y la consejera de Emergencias Gabriela Bravo por el denominado ‘tren del pánico’. Un convoy que se encontró con las llamas del incendio de Bejís la tarde del 17 de agosto, en Castellón, cuando cubría la ruta entre Valencia y Zaragoza con nada menos que 49 pasajeros a bordo.

Sólo la pericia de la maquinista libró a esos pasajeros de un auténtico desastre. Pero en los momentos de terror que se vivieron, algunos de ellos rompieron ventanas y puertas y llegaron a salir despavoridos al exterior, donde se encontraron con más fuego y más llamas. Luego, uno a uno, retornaron al tres. Un total de 15 personas resultaron heridas de diversa consideración. Entre ellas, la propia maquinista con quemaduras en los brazos.

El Partido Popular elevó sendas peticiones de comparecencias tras conocerse el suceso. Una, dirigida a la ministra de Transporte, para indagar acerca de la gestión llevada a cabo por Renfe y el Administrador de Infraestructuras (Adif), en el Congreso de los Diputados. Otra, en las Cortes Valencianas para que quien compareciera fuera el presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig. La pregunta clave en ambos casos era la de quién dio la orden para que ese tren saliera de la estación de Valencia.

La ministra saldó su intervención en la misma línea que fuentes Adif y Renfe habían defendido la misma tarde del suceso y que ese día publicó también OKDIARIO. Y siempre sin nombrar a Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Puig no comparece

En cuanto a Ximo Puig, la Junta de Síndics no aceptó su comparecencia y en su lugar quien dio la cara fue la consejera de Emergencias Gabriela Bravo, a quien el PP no había solicitado para esta intervención sino para explicar otro suceso: la muerte de un joven en el Medusa Festival. Esa comparecencia también se rechazó. De modo, que lo que quedó al final fue una consejera cuya comparecencia no había reclamado el PP para este particular hablando de un tema muy grave para el que sí se había solicitado que compareciera el presidente de la Generalitat, que no fue.

Pero Bravo, tampoco aclaró en ningún momento ni quién ni por qué se permitió que el tren de media distancia Valencia-Zaragoza saliera de la estación de partida. Pese a todo ello, el PP continúa insistiendo en que Ximo Puig comparezca. Y así lo defendió ayer el presidente de los populares valencianos Carlos Mazón, que llegó a advertir que «no descartamos ningún paso» para que esa comparecencia se lleve a cabo.

En paralelo a todo ello, el portavoz de Infraestructuras de los populares en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina ha reclamado la dimisión de Gabriela Bravo. Barrachina ha recordado que el pasado junio Bravo dijo en Comisión que «la responsabilidad de Emergencias era de su Consejería». Para el diputado popular: «Hace unos meses era la responsable exclusiva de Emergencias y hoy guarda cómplice silencio ante un desgraciadísimo accidente».

Según Barrachina: «Hasta ayer, Bravo tenía alguna posibilidad, pero tras la comparecencia de la ministra, diciendo que nadie avisó a Adif, ya le han abierto la puerta de salida». «Que el tren no saliera de Valencia era su responsabilidad y desde el PP le pedimos que se marche», ha reclamado Barrachina. Por su parte, Ciudadanos de quién ha reclamado la dimisión es del secretario autonómico de Emergencias José María Ángel.