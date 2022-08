Ximo Puig no dará explicaciones ante la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas ni de las causas que motivaron el espeluznante episodio del tren del pánico ni de los incendios forestales que han asolado más de 30.000 hectáreas en Bejís (Castellón) y Vall de Ebo (Alicante). Ambas comparecencias habían sido solicitadas por el Partido Popular. Finalmente, la del tren del pánico no se llevará a cabo y quien hablará sobre los incendios será la consejera de Justicia, la también socialista Gabriela Bravo.

El PP había solicitado, además, la comparecencia de Gabriela Bravo para que ofreciera las oportunas explicaciones sobre el Medusa Festival, donde un joven falleció y otros 40 resultaron heridos al caer varias estructuras a causa del viento. Una comparecencia que tampoco se llevará a cabo en la Diputación Permanente.

Hace apenas unos días, la portavoz popular en las Cortes Valencianas, María José Catalá, dio una vuelta de tuerca más a la petición de comparecencia de Ximo Puig ante la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas. «¿Tiene usted algo que esconder?», preguntó entonces Catalá. Su pregunta tenía origen en el episodio del denominado tren del pánico, un convoy de media distancia que cubría la ruta de Valencia a Zaragoza y que se topó de lleno con las llamas del incendio de Bejís, en Castellón. Sólo la pericia de la maquinista consiguió salvar a los 49 pasajeros de una muerte segura.

Sin embargo, muchas preguntas quedaron en el aire. Entre otras, cómo pudo salir de la estación de Valencia el citado tren a pesar del pavoroso incendio que había en Castellón. Y, de momento, no será Ximo Puig quien las conteste. Porque la Junta de Portavoces ha aprobado que la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas se reúna el 1 de septiembre para tratar sobre 3 decretos del Gobierno valenciano y que la consejera de Justicia explique la gestión de los incendios de Bejís y Vall de Ebo.

‘Escaqueo’ de Puig

La reacción del PP ha sido inmediata. La portavoz popular María José Catalá ha afirmado que su grupo no va a aceptar «la estrategia del escaqueo» de Puig: «Debe comparecer y explicar si falló el protocolo y si falló la comunicación con Adif». Catalá ha dicho también que «esconderse, no dar la cara y no dar explicaciones no es el perfil de presidente que merece la Comunidad Valenciana».

Catalá ha adelantado que el PP mantendrá viva la iniciativa y volverá a solicitar la comparecencia de Ximo Puig, aunque en este caso ya en el Pleno del periodo ordinario de sesiones.