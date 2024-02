Mazón advierte que sin el cambio la Comunidad Valenciana sería «la Navarra del País Vasco»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha sostenido este lunes que de no haberse producido el cambio tras las elecciones autonómicas de este 28 de mayo la Comunidad Valenciana seria en estos momentos «la Navarra del País Vasco». Según ha explicado: «Quizás, un peaje a pagar, desde la complicidad con el proceso separatista». En su intervención Carlos Mazón ha abogado por una Comunidad «de equilibrio» y ha manifestado su compromiso para que la Comunidad Valenciana juegue un papel «excepcional» y su voluntad de seguir buscando pactos con todas las fuerzas políticas.

Carlos Mazón ha sido el encargado de inaugurar las actividades para 2024 del Club Encuentro Manuel Broseta, en un acto celebrado a última hora de la tarde de este lunes, una de las tribunas independientes más prestigiosas de la Comunidad Valenciana, nacida en 1984 como Club de Encuentro y presidida entre 1986 y y el 15 de enero de 1992 por el catedrático Manuel Broseta, que ese 15 de enero de 1992 fue asesinado por la banda terrorista ETA. En su memoria, se cambió la denominación inicial por la de Club de Encuentro Manuel Broseta.

La pluralidad que reina este foro queda patente ya al recordar quién lo inauguró fue el entonces presidente del Congreso el socialista Gregorio Peces Barba. Hoy, a quién le ha correspondido inaugurar, a su vez, las actividades del Club ha sido a Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana.

Y Mazón ha resumido muy claramente lo que es una firme declaración de intenciones de cara al periodo que se inicia en este febrero de 2024: «Tenemos una oportunidad histórica para que la Comunidad Valenciana se asiente como un proyecto colectivo alejado del conflicto, ejemplo de convivencia y modelo de equilibrio».

Y ello, frente a una etapa, la que le precedió al frente del Gobierno valenciano, presidida por el socialista Ximo Puig, con los nacionalistas de Compromís y Podemos en el Gobierno. Una etapa de gestión en la que, según ha explicado: «Se pusieron en peligro los pilares de la convivencia, con políticas de división, imposición y deslealtad». «Sobró doctrina», ha sentenciado.

Por ello, Mazón ha manifestado que de no haberse producido el cambio, la Comunidad Valenciana sería «la Navarra del País Vasco. Quizás, un peaje a pagar, desde la complicidad con el proceso separatista», en una clara alusión a la situación que se vive tanto en el País Vasco como en Cataluña, donde PNV, Bildu, Junts y ERC son socios de gobierno del actual Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.

Mazón aboga por una Comunidad «de equilibrio»

Frente a esa situación, Mazón ha abogado por «una Comunidad de equilibrio en su desarrollo, entre nuestras capitales, entre nuestros sectores productivos, entre el litoral y el interior». Y un equilibrio, también «en lo limítrofe». En este sentido, ha explicado que junto a Castilla-León, «somos la comunidad autónoma que suma más comunidades limítrofes».

En concreto, en el caso valenciano: Murcia, Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña y Baleares. «Y en el fondo, Madrid, con el AVE, que también lo es», en una referencia a ese eje Madrid-Comunidad Valenciana que, precisamente, tiene en el AVE uno de sus motores de conectividad.

Mazón ha destacado que «tenemos la responsabilidad, el privilegio y la oportunidad de ser una comunidad decisiva para todas ellas». Y ha recordado también que las carreteras y puertos valencianos y el corredor mediterráneo «son ejes de conexión decisivos para más de 19 millones de personas», los que conforman todos esos territorios.

Ha calificado a la Comunidad Valenciana como «tierra excepcional» y ha explicado que su posición de centralidad en el arco mediterráneo español «ha de constituir una ventaja de progreso de primer orden en nuestro desarrollo».

También, ha destacado que la Comunidad Valenciana ocupa el núcleo de tránsito y conexiones de una zona en que se aglutina el 46% del Producto Interior Bruto (PIB) español, el 47% de la población de todo el país, el 48% de toda la producción industrial de España y el 50% del valor agregado bruto de producción agraria, también de toda España, el 60% de todas las exportaciones a Europa y más de la mitad de todo el tráfico marítimo de España.

Voluntad de pactos con todas las fuerzas políticas

Mazón ha dejado claro su compromiso para que la Comunidad Valenciana juegue un papel «excepcional» en los próximos años y su voluntad de continuar intentando alcanzar pactos con todas las fuerzas políticas en las materias clave de la Comunidad Valenciana, como el agua y la financiación autonómica, al objeto de que la Comunidad Valenciana cumpla «ese papel excepcional».

Precisamente por ello, ha instado a los políticos valencianos a invertir su esfuerzo en propuestas y no en ruido y «en dar la batalla en las grandes cuestiones, porque, según ha explicado: «El déficit hídrico no espera hasta 2027», al igual que la ampliación del puerto de Valencia «no podía esperar» hasta ese año. Y las ampliaciones de Manises y el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández «no conocen de calendario electoral» y el soterramiento de las vías del tren en Alfafar «es hoy, no en 2027».