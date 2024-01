Mazón sitúa al PP valenciano de modelo frente al separatismo: «Demostramos que del ‘procés’ se sale»

Carlos Mazón ha situado este sábado al Partido Popular de la Comunidad Valenciana como modelo frente al separatismo. «Hemos demostrado que del procés se sale», ha afirmado tajantemente en su alocución de cierre del acto de alcaldes en defensa de la libertad celebrado en la ciudad de Alicante. Un acto que ha congregado a primeros ediles y portavoces en la oposición municipal de toda la provincia para la firma del manifiesto por la igualdad entre todos los españoles. Un manifiesto que, en paralelo, se rubrica también en Valencia y Castellón.

Ese manifiesto es un documento impulsado por la dirección nacional del PP, que preside Alberto Núñez Feijóo y que, en el caso de Alicante, ha sido leído por varios de esos alcaldes de toda la provincia: desde el primer edil de Benidorm y presidente provincial del PP Toni Pérez o el de la capital de la provincia Luis Barcala hasta José Juan Reus, alcalde de un municipio, Llíber, de menos de 1.000 habitantes.

En ese manifiesto se destaca, entre otras cuestiones, que «los servicios públicos y la igualdad de los españoles ante ley no pueden ser moneda de cambio para blindar la presidencia de Pedro Sánchez». Es, en suma, un documento en que el PP muestra su apoyo y compromiso a la igualdad entre los españoles y la preocupación por la «degradación institucional» bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Defensa de la Constitución

Y, en su alocución, que ha cerrado el acto, Mazón ha puesto el foco en dos cuestiones: la defensa de la Constitución y de la libertad, de un lado. Y, de otro, en que la Comunidad Valenciana está abierta a todos, incluso a los discrepantes, pero siempre dentro de la ley «y no cambiándola al antojo del chantaje de los que no quieren la ley, no quieren la Constitución y no quieren España».

El presidente del PP valenciano conoce bien esta cuestión porque ya en su etapa en la oposición adelantó la intención, caso de ser elegido presidente como sucedió, de acabar con ese procés acelerado a la catalana, como entonces se le llamo, que vivía la Comunidad Valenciana, para marcar y definir claramente tras su llegada el perfil propio y diferenciado de esta autonomía frente al de otras comunidades vecinas. Esencialmente, Cataluña.

De hecho, ya en campaña electoral, Mazón cerró cada uno de sus actos con los himnos de España y de la Comunidad Valenciana. Incluso, llegando a pedirlos cuando por error o descuido se olvidaban.

Mazón: «Hemos parado al separatismo»

En su discurso de este sábado, Carlos Mazón ha explicado que en el PP de la Comunidad Valenciana: «Estamos luchando para abrir otro nuevo espacio de libertad». Y ha dejado claro el resultado, que ha situado a este territorio como dique contra el independentismo: «Lo hemos conseguido. Hemos parado al separatismo».

Ha insistido después en esos mismos términos: «Hemos parado al procés, que extendía sus garras sobre la Comunidad Valenciana. Y, muy especialmente, sobre la ideología en las aulas de nuestros hijos», para anunciar que «todo esto, ha pasado a mejor vida en la Comunidad Valenciana».

Y es ahí cuando ha afirmado, también con contundencia, que el PP de la Comunidad Valenciana es «el partido que demuestra en toda España que del procés se sale. Que lo hemos conseguido». Pero, ha advertido, también, que ese trabajo no ha terminado: «Lo vamos a mantener, lo vamos a ampliar. Y la lucha por la libertad la vamos a extender a toda España».

La Comunidad Valenciana «ejemplo contra la imposición»

En esa línea, ha insistido Carlos Mazón en que «somos ya un ejemplo de luchar contra esa imposición, contra esos països catalans, contra ese absurdo contra nuestra propia identidad». Una identidad, la de este territorio, de la que ha dicho que «es alicantina, valenciana y española».

Como siempre cuando habla de la Comunidad Valenciana, Mazón ha hablado de brazos abiertos: «No queremos excluir a nadie. Hasta el discrepante, aquí, tiene su ocasión de poder ser constitucional. No pasa nada». Pero, ha advertido a renglón seguido que «se hace todo, incluso se discrepa, de acuerdo con la ley y no cambiándola al antojo del chantaje de los que no quieren la ley, no quieren la Constitución y no quieren España».