El fin del ‘procés a la valenciana’ de Mazón y Catalá fulmina la subvención a las Magas de Ribó

El fin del procés a la valenciana que el presidente de la Generalitat el popular Carlos Mazón y la alcaldesa de Valencia la también popular Maria José Catalá han imprimido en esta nueva etapa de gobierno ya tiene efectos. Este enero, por vez primera en los últimos años, la ocurrencia de las Magas de Gener (Magas de Enero) del nacionalista Joan Ribó, el predecesor de Catalá, no tendrá cabida en el Ayuntamiento. Además, desde el Consistorio, ahora gobernado por PP y Vox, tampoco se subvencionará a la Sociedad Coral El Micalet para que organice ese acto, como sí hizo Joan Ribó.

El Micalet es una entidad cuyo dominio de internet es el de Cataluña (.cat). Ribó concedió a esta sociedad sólo en 2022 un total de 25.000 euros para ese acto. Con María José Catalá ese grifo se ha cerrado porque, según dijo ya en junio, hay destinos más importantes para dirigir el dinero de los impuestos de los valencianos en una situación como la actual.

La decisión de María José Catalá procede, por tanto, de junio de este 2023, pero entra de lleno en la actualidad con la proximidad de las fiestas navideñas para las que el Ayuntamiento de Valencia se ha volcado.

Así, mientras el gobierno del socialista Pedro Sánchez estrecha sus lazos con el independentismo catalán, el nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia trabajan para continuar dotando a la Comunidad Valenciana de un perfil propio y diferenciado de los territorios que esos mismo independentistas conocen como los países catalanes.

La nueva Navidad valenciana: más luces, más árboles y más inversión

María José Catalá ha imprimido un cambio a la Navidad de Valencia. Ha incrementado la inversión en alumbrado y decoración navideña en un 45%, para alcanzar los 615.711 euros. Con ello, la tercera ciudad de España contará con dos millones de luces led, 225 arcos luminosos más en las calles o, lo que es lo mismo, 75 más que hace 12 meses con Ribó y, por primera vez, cada distrito de la capital de la Comunidad Valenciana tendrá su propio árbol de Navidad, lo que supone cinco árboles más que con Ribó.

A todo ello, se suma una potente campaña: Valencia Navidad Mediterránea, una marca que abarca del comercio al Turismo, de la música a la cultura y, también, a la movilidad.

Pero a todas estas novedades se agrega una que marca el cambio de paradigma que ha vivido el Ayuntamiento de Valencia. El Consistorio no va a financiar a las denominadas Magas de Gener (Magas de Enero), que es un evento privado, pero a que a diferencia de los tiempos de Joan Ribó no contará con la subvención municipal de 25.000 euros, que recibía la sociedad Micalet para su organización.

Catalá cierra el grifo de la subvención a las ‘Magas’ de Ribó

Esto, no significa que el Ayuntamiento suprima este acto. Como entidad privada son libres de hacerlo o no, según han confirmado fuentes municipales. Pero sí asegura que no se hará aportación de sus fondos ni estará subvencionado desde el Consistorio, como sí ocurría con Joan Ribó.

Hay que recordar que en 2022, el Ayuntamiento de Valencia, entonces dirigido por el nacionalista Joan Ribó, concedió una subvención a la Sociedad Coral El Micalet del 25.000 euros. En cifras absolutas, desde el comienzo de su mandato hasta la fecha de aquella subvención, en junio de 2022, el Gobierno Local de Compromís y PSOE había concedido más de un millón de euros a las denominadas entidades catalanistas.

De las subvenciones de Puig a las señas de identidad valencianas de Mazón

También el Gobierno presidido por el socialista Ximo Puig en la Generalitat Valenciana concedió a esta misma sociedad, entre 2016 y 2021, más de 376.000 euros.

Frente a todo ello, el nuevo Gobierno valenciano de Carlos Mazón prepara una ley de señas de identidad que, entre otras cuestiones, impedirá que las instituciones puedan financiar con fondos públicos de los valencianos a entidades, manifestaciones, actividades o cualquier tipo de acto que persiga objetivos directamente contrarios a la Constitución, hagan apología del separatismo o menoscaben la autonomía de la Comunidad Valenciana en cuanto a la denominación de su territorio, bandera, himno y lengua propia.