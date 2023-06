Ribó se despide abriendo el Ayuntamiento a la catalanista y subvencionada Escola Valenciana

El nacionalista Joan Ribó (Compromís), alcalde saliente del Ayuntamiento de Valencia, se despide tras ocho años de mandato abriendo el Salón de Cristal, el más noble del Consistorio, a la exposición organizada por la catalanista Escola Valenciana Carmen Miquel y Diego: una maestra del país. La acepción país hace referencia, en este caso, a País Valenciano. Carmen Miquel, fallecida en 2019, presidió la Federación Escola Valenciana entre 1990 y 1994. Escola ha recibido varias subvenciones del Ayuntamiento de Valencia bajo el mandato de Ribó. Una de ellas, el pasado diciembre, cuando el gobierno municipal, conformado por Compromís y PSOE, le otorgó una ayuda directa de 25.000 €.

Escola Valenciana ha recibido a lo largo de los años subvenciones no sólo del Ayuntamiento de Valencia, sino también de la Generalitat Valenciana que preside, ahora en funciones, el socialista Ximo Puig y de la Generalitat de Cataluña. En concreto, la Generalitat Valenciana le concedió en noviembre de 2022 una subvención directa de 15.000 €. Y, desde 2016, Escola ha recibido más de 990.000 € del Ejecutivo de Ximo Puig.

En el caso del Ayuntamiento de Valencia, bajo el gobierno de Joan Ribó, las ayudas se han producido con tal persistencia que en 2018 la Agencia Valenciana Antifraude, según publicó entonces OKDIARIO, exigió al citado Ribó que dejara de otorgarle 25.000 € al año mediante subvenciones nominativas, porque la excepcionalidad, requisito de ese tipo de ayudas, no estaba debidamente justificada.

Escola Valenciana, además, según consta en su página web, defiende «asegurar la competencia lingüística para toda la Administración radicada en el País Valenciano», lo que incluye ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, administración del Estado, universidades y empresas públicas, entre otros. Además de la Generalitat.

Ahora, el Ayuntamiento de Valencia alberga una exposición itinerante organizada, precisamente, por la citada Escola Valenciana. Carmen Miquel es hija adoptiva de Valencia desde que en 2022 así lo acordaran Compromís y el PSOE, los dos partidos que han gobernado el Ayuntamiento en esta legislatura y han concedido las subvenciones municipales a Escola.

En la exposición se muestra también al menos una imagen en la que aparece Joan Fuster, considerado el padre de los denominados países catalanes y una figura a la que el Gobierno valenciano de Ximo Puig dedicó todo el año 2022. hasta el punto de que fue denominado como Año Fuster.

El PP eliminará las subvenciones a entidades catalanistas

Hay que recordar que en una entrevista concedida a OKDIARIO el pasado mes de mayo, la próxima alcaldesa de la ciudad y clara ganadora de la noche electoral, la popular María José Catalá, manifestó que el presidente del PP valenciano y futuro presidente de la Generalitat Carlos Mazón «tiene una iniciativa, que para mí es muy interesante y que la hemos hablado mucho, que es no dar subvenciones públicas a aquellas entidades que no respeten nuestro Estatuto de Autonomía».

Y añadió que: «Esto, implica que el que no respete nuestra denominación, que no es en ningún caso países de nada, somos Comunidad Valenciana, el que no respete nuestra lengua, que es el valenciano y no el catalán, y el que no respete nuestra cultura no tiene por qué recibir un euro de dinero público».