Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua), una entidad catalanista que se denomina a sí misma la ONG del catalán, invirtió más de 4.379 € de la subvención aprobada por el Ayuntamiento de Valencia en octubre del pasado año 2022 para el proyecto de organización de actividades culturales denominado Fuster 2022: conmemoración del año Fuster, vigencia del escritor valenciano, en las nóminas del mes de noviembre de dos trabajadores contratados por la propia plataforma. La actividad se encuadraba dentro del denominado Año Fuster, en memoria del considerado padre de los países catalanes.

La subvención en su conjunto ha desatado un enfado enorme del PP, cuya portavoz María José Catalá ha calificado de «insulto» que a un comerciante «que levanta la persiana todos los días y crea puestos de trabajo este ayuntamiento les ahogue en un mar de burocracia para conseguir una ayuda pero en cambio a estos chiringuitos catalanistas el dinero se les inyecte en vena sin ningún tipo de concurrencia» y ha agregado que el Ayuntamiento de Valencia: «No puede financiar a organizaciones que atacan la libertad y persiguen a quienes hablan en castellano».

Catalá ha denunciado también que Ribo «blindó» el año pasado el plan de subvenciones 2023-2025 para «garantizar las ayudas a dedo, sin concurrencia competitiva, a entidades catalanistas como Escola Valenciana (Escuela Valenciana), El Micalet o Fundació Llull (Fundación Llull), en cuyo patronato está la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, o Plataforma Per la Llengua».

La justificación de los gastos de esa subvención debía ser aprobada este viernes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia cuyo montante previamente aprobado era de 25.000 €, si bien Plataforma Per la Llengua presentó una memoria de gastos que excedía esa cantidad. En total, 26.899 €, según ha denunciado el Partido Popular.

Plataforma per la Llengua es también conocida como los espías del catalán por la campaña emprendida en su momento para que alumnos y docentes denunciaran en las universidades a los compañeros y profesores que no hablaran esa lengua. Y también, por su ocurrencia de señalar con un distintivo rojo a los comercios valencianos que no atendieran en catalán.

La entidad ha sido generosamente subvencionada también por la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig. Entre 2016 y 2021 recibió al menos 311.000 € de la citada Generalitat. Una cantidad respetable, pero muy inferior a la que en ese mismo periodo percibió de la Generalitat de Cataluña: 3.795.000 €, según publicó este miércoles OKDIARIO.

En el caso del Ayuntamiento de Valencia, según publicó también OKDIARIO, su Junta de Gobierno tenía previsto aprobar el lunes 12 de diciembre de 2022 el Plan Estratégico de Subvenciones trianual para el periodo 2023-25, que contemplaba más de 225.000 € en ayudas a dedo a entidades catalanistas. La más llamativa es la que premiaba a la Plataforma per la Llengua, que estaba previsto que recibiera una ayuda directa de 75.000 € distribuidos en esas tres anualidades.