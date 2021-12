Un diputado de Compromís cree uno de los mayores placeres del pleno de presupuestos ver como los partidos de «extrema» derecha «lloran» por las subvenciones a entidades como Acció Cultural, consideradas catalanistas.

Josep Nadal es un diputado de las Cortes Valencianas. Pertenece a Compromís. Por tanto, la misma formación que Mónica Oltra o Vicent Marzà, vicepresidenta y consejero de Educación, respectivamente, del Ejecutivo autonómico que preside el socialista Ximo Puig. Pero Nadal también es muy activo en redes sociales. Hace menos de 24 horas, en pleno debate de las enmiendas a los presupuestos valencianos para 2022, Nadal subió una publicación a su perfil de Twitter en el que afirma que uno de los mayores placeres del pleno de los presupuestos de la Generalitat Valenciana es ver, cada año, como los partidos, que él califica de «extrema derecha» lloran porque el Gobierno valenciano subvenciona a entidades como Escola Valenciana, Acció Cultural o Plataforma per la Llengua. Y termina su publicación con un ¡A llorar!

Se da la circunstancia de que las tres entidades mencionadas por Nadal en su tuit son de perfil catalanista. Nadal es también el diputado que tildó en twitter de «facha» y «gilipollas» al presidente socialista de Aragón Javier Lambán a raiz de un tuit del propio Lambán en que éste pretendía, según se desprendía del texto, hacer un llamamiento a la reconciliación.

Plataforma per la Llengua es la entidad que propuso marcar con un distintivo rojo a aquellos comercios que no atendieran a sus clientes en valenciano en el ámbito de la Comunidad Valenciana. También, es la entidad que ha promovido una web para denunciar a los docentes y alumnos que no hablan catalán en la Universidad y tiene en marcha una campaña para reclamar que las principales empresas jugueteras promocionen sus artículos en catalán en las televisiones públicas de las tres comunidades (Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana) de esos imaginarios países catalanes. Entre ellas, la valenciana A Punt. En los últimos 6 años, Plataforma per la Llengua ha recibido al menos 311.000 euros en ayudas del Gobierno valenciano.

Acció Cultural ha recibido al menos 380.000 euros en subvenciones del Gobierno valenciano en los últimos 6 años y en 2019 promovió una ley para contemplar el derecho de los valenciano parlantes a ser entendidos en valenciano en empresas como restaurantes o cafeterías, en consonancia con la Proposición No de Ley (PNL) que Compromís promovió, también, en este caso recientemente, ante las Cortes Valencianas. OK DIARIO publicó en 2018 que Escola Valenciana utilizaba las escuelas de la Comunidad Valenciana para captar fondos con que financiar sus actividades. Entre ellas, las denominadas ‘trobades’, encuentros que defienden la imposición lingüística del catalán. La Fundación Escola Valenciana ha percibido más de 996.000 euros del Gobierno valenciano en los últimos 6 años.