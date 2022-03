Patinazo de Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua) en Valencia: su campaña ‘La Universitat en catalá!’ (la Universidad en catalán), que invitaba a denunciar a quienes no utilizaran el catalán en ámbito universitario en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares los denominados por los nacionalistas como países catalanes, apenas ha recibido en territorio valenciano 11 denuncias de un total de 209, según refleja la entidad catalanista en su propia pagina web. De esas 11 denuncias, según la tabla mostrada en esa misma web, 6 se han producido en el seno de la Universidad de Valencia, 3 en la Politécnica, también de Valencia, y 1 en la Universidad de Alicante, mientras que hay una más que responde al epígrafe ‘otros’, sin especificar su procedencia.

Plataforma per la Llengua es una entidad catalanista que promueve el uso del catalán en esos imaginarios países catalanes: Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. La citada plataforma ha sido generosamente regada con dinero público desde la Generalitat Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig y de cuyo gobierno también forman parte los nacionalistas de Compromís, la formación de Mónica Oltra y Vicent Marzà, y Podemos. Así, entre 2015 y 2021 recibió al menos 311.000 euros de la Generalitat Valenciana.

En esta ocasión, la campaña está también impulsada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, la Federación de Estudiantes de Cataluña y el Bloque de Estudiantes Hermanados. Comenzó el pasado octubre, con el compromiso de la Plataforma de informar con carácter cuatrimestral de la evolución de la campaña y, por tanto, de las denuncias.

El formato de la campaña era sencillo. Cuando un profesor no se dirigiera a sus alumnos en catalán, y por tanto no impartiera las clases en esa lengua aunque se le invitara a ello, bastaba con formular la correspondiente denuncia en la citada web. Pues bien, en su primer informe, hecho público anteayer, Plataforma per la Llengua dice haber recibido 209 denuncias. Pero con la particularidad de que 195 de esas denuncias se han producido en Cataluña, 3 en las Islas Baleares y tan solo 11 en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. De estas 11, 9 de universidades ubicadas en Valencia y 1 en Alicante, provincia esta última donde el catalán, a la vista de los resultados, no se asienta.

En el informe presentado por Plataforma per la Llengua, la entidad sostiene que las universidades valencianas «ningunean completamente» los derechos lingüísticos de los valencianos, cuando se da la circunstancia de que en este territorio la inmensa mayoría de las quejas de las familias se producen por todo lo contrario: por la discriminación que sufre el español en la educación de sus hijos. Destaca, además, como excepción, a la Universidad de Valencia. Y lo hace porque en esa universidad, que es curiosamente de donde más quejas han recibido, se está incrementando el número de asignaturas en catalán, aunque sin llegar al 40% (38,9%). La pone como ejemplo frente a la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde el número de asignaturas impartidas en catalán es 0. Es decir, ninguna, y lleva a cabo la inmensa mayoría de sus carteles también en español.