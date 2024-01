Mazón se la devuelve a Sánchez y Puigdemont: irá a Cataluña a atraer empresas a la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón viajará a Cataluña para atraer empresas de aquella autonomía y que se instalen en la Comunidad Valenciana. La iniciativa de Carlos Mazón se produce dos semanas después de que Junts, la formación del fugado Carles Puigdemont, arrancara del Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, un compromiso para forzar una operación retorno de las mercantiles que abandonaron, precisamente, Cataluña, a raíz del procés.

Y se suma a la iniciativa ya anunciada días atrás por el propio Mazón de crear una oficina para atender y colaborar con todas aquellas otras empresas ya instaladas en suelo valenciano desde el procés y que rechazan regresar a Cataluña. Y también con las que quieren abandonar aquel territorio.

De hecho, tal como publicó este 10 de enero OKDIARIO, Carlos Mazón ya hizo un llamamiento a las empresas que quisieran «libertad» y que aún están instaladas en Cataluña para que se trasladasen a la Comunidad Valenciana. Este viernes, el propio Carlos Mazón ha elevado ese listón: va a ir a Cataluña para explicar a esas empresas los motivos que aconsejan que cambien su implantación y se instalen en la Comunidad Valenciana.

Mazón ha asegurado que avisará «por cortesía» de este viaje al presidente de la Generalitat Cataluña Pere Aragonés, pero también ha dejado claro que, en principio, no contempla reunirse con él en ese viaje.

La Comunidad Valenciana está «abierta» a todas las empresas

El presidente del Gobierno valenciano ha explicado que la Valenciana es una Comunidad «abierta a todas las empresas españolas que empiezan a ver una nueva etapa de prosperidad y apoyo para que haya esa actividad y esa cohesión social» en este territorio.

Y ha agregado, en esa misma dirección, que, por tanto, acudirá a Cataluña «como vamos por toda España y toda la Unión Europea». Es decir, con el mensaje de que «aquí hay una nueva etapa, que hemos abierto la persiana para que la gente pueda venir a la Comunidad Valenciana sin prejuicios, con toda la ambición del mundo»

Y, que «si lo que están buscando es que no se les penalice por lo que piensan o por lo que quieren ser, evitar multas y un lugar mejor donde no se les critica por la manera de pensar, el lugar adecuado es la Comunidad Valenciana».

Mazón avisará a Pere Aragonés «por cortesía»

También, como se ha dicho, ha distancia con el presidente de Cataluña Pere Aragonés. Este último, no le advirtió de su visita a territorio valenciano en los denominados Premis Octubre. Y, frente a ello, el presidente valenciano ha explicado que «cada vez que voy a una Comunidad, aviso al presidente de la Comunidad. Y, a partir de ahí, que digan lo que quieran decir».

«Lo que no me parece muy adecuado es lo que hizo Pere Aragonés de venir a la Comunidad Valenciana sin ni siquiera avisar», ha zanjado Carlos Mazón. Porque, para él «son normas básicas de cortesía». No obstante, ha matizado también que «en este caso», en el no aviso de su visita de Pere Aragonés «,no hay irregularidad ni ningún delito por no hacerlo», pero ha recalcado que «yo, por cortesía, sí lo hago».

En cuanto al objetivo de ese viaje a Cataluña, Mazón ha explicado que se trata de «demostrar a la sociedad catalana que hay otra manera de vivir, de desarrollarse y de implantarse», por lo que «no está en mi ánimo solicitar una reunión con el presidente de la Generalitat. No lo voy a hacer, pero sí voy a visitar Cataluña».

Mazón exige el fondo de nivelación

En referencia al fondo de nivelación de 3.000 millones de euros que reclamarán unidas tres comunidades del PP, la Valenciana, Andalucía y y la Región de Murcia, y una del PSOE, Castilla-La Mancha, Mazon ha afirmado que «no solamente merecemos, sino que exigimos nuestro fondo de nivelación, de manera clara».

Y ha recordado que ese fondo «lo han firmado hasta Compromís-Sumar y el Gobierno de España hace unos días. Y, ahora, de repente, nos dicen que no», por lo que se ha preguntado: «¿Por qué esta traición a su propia palabra dada con la Comunidad Valenciana?…»

Mazón ha explicado que su Gobierno está a favor de un nuevo modelo de financiación y de la condonación de la deuda «que nos corresponde». Pero, ha agregado que «antes de todo eso, hay que nivelar a la Comunidad Valenciana», con el objetivo de que «empecemos todos desde cero y equiparados absolutamente».

Finalmente, se ha preguntado que «si toda la sociedad valenciana, todo el Gobierno de la Generalitat van a exigir el fondo de nivelación», ¿qué va a hacer el PSOE?».

Y ha efectuado una referencia indirecta a Diana Morant, la ministra de Universidades y ex alcaldesa de Gandía que ahora está en la rampa de salida para optar a la secretaría general de los socialistas valencianos: «¿Qué va a hacer una ministra valenciana?». Y, también: «¿Qué va a hacer Compromis con la palabra dada, que es la mayoritaria y unánime de todo el pueblo valenciano?, queremos saberlo. Porque queremos saber si contamos con ellos o no».