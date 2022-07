El desmadre de la Sanidad valenciana: Ximo Puig busca médicos hasta en TikTok

La Sanidad pública valenciana, gestionada por el socialista Ximo Puig, busca a la desesperadamente médicos a través de las redes sociales. En concreto, para el Hospital Universitario de Torrevieja. El pasado enero, este mismo hospital ya lanzó una primera propuesta de trabajo para diversas especialidades a través de la red de contactos profesionales Linkedin. Desde finales de junio, lo hace en TikTok de la mano de la influencer ‘Enfermerarubia’, que además trabaja en el citado hospital de Torrevieja.

En el vídeo que ilustra esta información, Enfermerarubia y un jefe de servicio ofrecen un contrato largo para Urgenciólogos y sitúan como valores añadidos a la oferta «la playita» y «la cervecita».

Se da la circunstancia, de que mientras el presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, presume de que 67.000 sanitarios se convertirán en fijos, cuando en realidad se trata de un mandato de Europa, la situación de la Sanidad, en este caso la valenciana, es que busca médicos en las redes sociales para dar respuesta al incremento de población y a la nueva ola de Covid.

«¿Quieres formar parte de un departamento público a la vanguardia de la Sanidad española? Unete a nuestro equipo». Así rezaba el anuncio que el Hospital Universitario de Torrevieja subió a la red de contactos profesionales Linkedin en enero de este mismo año. Poco después de que el centro pasara de la gestión privada a la pública.

Una transición que no fue agradable para una parte del citado personal y en la que se vivió, por ejemplo, el despido de la joven que siendo menor fue abusada por el marido, entonces, de la ya ex vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. El despido de la menor se encuentra ahora en los Juzgados de Elche.

En el texto publicado en Linkedin, replicado incluso por mandos del propio hospital, se especificaba que el mencionado centro necesitaba, ya entonces, incorporar de modo urgente una serie de especialistas y se hacía mención a las bondades que ofrecía residir en Torrevieja.

Pero no fue Linkedin la única red utilizada para publicitar esas plazas. Ahora también utilizan TikTok. Una aplicación que sirve para subir vídeos cortos y cuyo público objetivo principal es la denominada Generación Z: los jóvenes nacidos en 1996 y siguientes.

Y, ahí, quiere captar a nuevos médicos el hospital público de Torrevieja y, por tanto, la Sanidad de Ximo Puig. Su nueva estrategia es hacerlo de la mano de un destacado perfil ‘tiktoker’ e ‘instagramer’. En concreto, el de quien se conoce en redes como ‘Enfermerarubia’, cuyo lema es «Enfermera se nace» y que roza, sólo en Instagram, la friolera de 48.000 seguidores a través de vídeos divertidos y curiosos en los que muestra diferentes aspectos de su profesión. ‘Enfermerarubia’ trabaja en el citado hospital, según ella misma dice en el citado vídeo.

De modo, que el pasado 22 de junio, mientras la Comunidad Valenciana y España entera centraban su atención en la dimisión de Mónica Oltra, ella lanzaba un vídeo en TikTok, que atrajo la atención de sus miles y miles de seguidores: «Alerta -decía- se necesitan médicos de Urgencia en el hospital de Torrevieja». En el vídeo, se propone, entre otras cosas, «trabajar en un entorno idílico, con contrato» y también «con la cervecita al lado».

La propuesta ha producido la inmediata reacción del portavoz de Sanidad del PP en las Cortes Valencianas José Juan Zaplana, que ha manifestado a OKDIARIO que lo que se demuestra es «la impotencia de los profesionales. El abandono total de Ximo Puig que hace que, en un acto totalmente desesperado, los profesionales tengan que recurrir a sus redes sociales privadas para hace un llamamiento para contratar médicos en Urgencias».

«Es lamentable -ha añadido José Juan Zaplana- la falta de previsión y el abandono al que Ximo Puig tiene sometidos a nuestros sanitarios y preocupante la situación vergonzosa a la que estamos asistiendo. Las políticas sectarias de la izquierda valenciana han hecho que un hospital de referencia internacional termine poniendo anuncios de búsqueda por las redes sociales».

El sistema sanitario valenciano cuenta actualmente con en torno a los 60.000 profesionales sanitarios. Según la Central sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) hacen falta en torno a 11.000 más. Y según el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) sería, dentro de ese sistema, necesario incorporar a un tercio más de los facultativos actuales para que funcionase correctamente. Ximo Puig, mientras tanto, busca en las redes sociales.