Un delegado sindical ha sido sancionado con una suspensión de 15 días sin empleo ni sueldo, que actualmente cumple, por reclamar mascarillas FFP2 en el Hospital Doctor Moliner de Valencia. Así, lo ha denunciado hoy la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) que, además, ha exigido a la Consejería de Sanidad, que dirige la socialista Ana Barceló, y, en particular, a la dirección médica del Hospital Doctor Moliner, donde se produjo la reclamación del delegado ahora sancionado, que se disculpe públicamente y admita el error. El sindicato sostiene que esas mascarillas son una medida que resulta básica en un recinto con pacientes crónicos y con pluripatologías y recalca que el Defensor del Pueblo valenciano Angel Luna ya les dio la razón en su reclamación de mascarillas tras elevar una queja a ese organismo.

Mientras el Gobierno valenciano que dirige el socialista Ximo Puig sigue dirimiendo con los médicos de la Pública el contencioso por falta de elementos de protección durante la primera ola de la pandemia, otros hechos paralelos a éste no dejan de asombrar. El último, ocurrido en un hospital en Serra (Valencia).

Los hechos se remontan a septiembre de 2020, cuando el sindicato CSIF reclamó a la dirección médica del hospital más protección ante el grave cariz que estaba tomando la pandemia e insistió en que las mascarillas debían ser las FFP2, a lo que la dirección médica del hospital, según la versión sindical, no accedió. Pero la cosa no acabó ahí. Ante la reiteración manifestada por el delegado del mencionado sindicato, y siempre según la versión del CSIF, le fue abierto a dicho delegado un expediente disciplinario «por poner en cuestión» el criterio de no distribuir mascarillas FFP2 entre el personal, dice el sindicato.

Según el sindicato, éste presentó varios escritos que quedaron sin respuesta y acudió también al amparo del Defensor del Pueblo valenciano, que recordó a la Consejería de Ana Barceló su deber de proteger al personal a su cargo así como de garantizar el derecho a la seguridad y la salud de los trabajadores de todos los centros sanitarios. Además, según CSIF, le conminaba a que diera respuesta a los escritos ante lo que el sindicato denuncia como reiterada falta de contestación en numerosas ocasiones.

Pero el expediente siguió adelante y se ha hecho efectivo hace una semana, con la suspensión de 15 días de empleo y sueldo al trabajador, que es a su vez delegado de prevención del sindicato citado. Sin embargo, la situación, se ha agravado ya que las quejas de los trabajadores han crecido por la negativa del centro a permitir el acceso a manos y batas con capucha para el personal sanitario que atiende a pacientes con covid. El sindicato sostiene que esta situación se suma a otras producidas con anterioridad y relata como tales el rechazo a realizar una prueba PCR a una fisioterapeuta que había mantenido estrecho contacto, de más de 15 minutos, con una paciente contagiada, la falta de mascarillas FFP2 en consultas externas.

El Doctor Moliner es un hospital para la atención de crónicos y larga estancia, que precisan de un periodo de hospitalización más largo para una recuperación lo más completa posible, un tratamiento rehabilitador y atención paliativa cuando ésta sea precisa.