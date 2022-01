Joaquín Cos, secretario de Militancia y Dinamización del PSOE de Torrevieja (Alicante), ha admitido que la sanidad valenciana de Ximo Puig y Ana Barceló tiene a sanitarios sin contrato y sin cobrar en plena pandemia.

En concreto, Cos ha desvelado que entre ese personal sin contrato y sin cobrar se encuentra su propia mujer, que lleva desde el pasado noviembre trabajando en el hospital público de Torrevieja en esas condiciones. Fuentes del comité de empresa del citado centro hospitalario abundaron en lo sostenido por Cos y han asegurado que existen otros trabajadores sin contrato y sin cobrar. Se da la circunstancia de que el pasado 15 de octubre, el citado hospital pasó de ser un hospital público de gestión privada a hospital público de gestión pública, por lo que ahora depende de la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig, y cuya consejera responsable es la también socialista Ana Barceló, quienes a tenor de lo dicho tienen a sanitarios sin contrato y sin cobrar en plena sexta ola de la pandemia.

La revelación del político socialista, que ha puesto al descubierto la situación de varios trabajadores en el hospital de Torrevieja, se produjo en el programa de debate de la Televisión de Torrevieja Dixit, una tertulia en cuyo transcurso el ex diputado popular en el Congreso Joaquín Albaladejo reclama a Puig y Barceló que paguen lo que adeudan a los sanitarios del departamento de Salud 22, el de Torrevieja.

Tras un par de comentarios en un programa de la televisión local de Torrevieja (TVT) sobre esa cuestión, Joaquín Cos afirmó que él conoce que hay trabajadores sin contrato en el hospital y que no están cobrando, y explicó por qué: «Mi mujer no ha cobrado», dice Cos, descubriendo que su propia pareja está trabajando en el citado hospital. Y, para acabar de arreglarlo, añade: «No es porque arriba no quieran pagar. Ahora mismo, el tema administrativo en el hospital está colapsado. Mi mujer, por ejemplo, empezó en noviembre, si no me equivoco. Y mañana (por hoy, día 11 de enero) tenía que ir a firmar el contrato», lo que significa que la mujer del político socialista torrevejense lleva dos meses trabajando sin contrato en ese hospital público.

Desde que se convirtió en un hospital público de gestión pública, el pasado 15 de octubre, el hospital de Torrevieja ha sido escenario de sonadas polémicas. Una, por el despido de la menor abusada por el ex marido de la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno Valenciano Mónica Oltra, un asunto que se encuentra hoy en los juzgados. Otra, por el colapso en el servicio de Urgencias y, una tercera vez por el despido ‘en diferido’ de médicos sin especialización. Ahora, vuelve otra vez a la actualidad por contar con trabajadores sin contrato que, además, están sin cobrar.