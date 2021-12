El hospital de Torrevieja vive un caos. La saturación del servicio de urgencias ha llegado a ser tal que en la madrugada de hoy, la Guardia Civil, a instancias de los facultativos, planteó desviar pacientes a otros centros.

El hospital de Torrevieja pasó el 15 de octubre a manos de la gestión pública. Es decir, de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig y donde la también socialista Ana Barceló ostenta la titularidad de la Consejería de Sanidad. Desde entonces, los problemas no han dejado de agravarse. La saturación del servicio de urgencias por la falta de médicos ha llegado a límites insospechados. Según fuentes del centro, la pasada madrugada, se llegó a tal situación que un facultativo llamó al puesto de la Guardia Civil. Lo hizo para transmitir que no podían atender a más personas y que la situación era desesperada. La Guardia Civil entendió de inmediato lo que ocurría y se esforzó por ayudar: según las mismas fuentes, tuvo que solicitar si era posible que en beneficio de los pacientes los servicios del 112 llevaran sus emergencias a otro centro para que pudieran ser tratados en el menor tiempo posible. El 112 explicó que eso no podían hacerlo, pues era su obligación trasladar a esos pacientes al hospital más próximo.

El Comité de Empresa convocó, también de urgencia, hoy, una comparecencia pública, en la que ha destacado dos cosas: una, la recomendación a quienes puedan cumplirlo, que se dirija a otros hospitales. Otra, ha reclamado la dimisión de la gerente del hospital, Pilar Santos, el director y el subdirector médico debido a lo que considera una gestión ineficaz e ineficiente. La alarma ha corrido de tal manera que el alcalde de Torrevieja, el popular Eduardo Dolón, ha convocado al comité de empresa mañana, jueves, a las 10 horas, a una reunión de urgencia. Quiere saber qué ocurre ante la saturación actual y ante la preocupación de que el tema se agrave, más si cabe, de cara a la Navidad, cuando Torrevieja recibirá a miles de visitantes.

Según las citadas fuentes, esta mañana, a las 8 horas, sólo había un médico en Urgencias, con 34 pacientes esperando en observación, 20 boxes llenos y 12 pacientes en camillas en los pasillos. Un caos, que se agrava cada día.