Las vacaciones de 1.400 trabajadores en 31 días amenazan con colapsar el hospital de Torrevieja. Cada uno de esos trabajadores debe disfrutar de 6 días de vacaciones antes de que finalice el año.

El caos de la Sanidad valenciana, que dirige la consejera Ana Barceló, se está convirtiendo en una enorme bola de nieve. Ahora, amenaza también a la atención sanitaria en el hospital de Torrevieja a causa de los 6 días que se adeudan a cada trabajador en concepto de vacaciones pendientes de 2021 y que deben tomar antes de que acabe el año. Es el mismo hospital del que fue despedida la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra. Un asunto este último que lleva camino de acabar en los juzgados después de que ayer la plantaran en el acto de conciliación.

Torrevieja recibirá, en apenas unos días, a miles de visitantes procedentes de todos los puntos de España, y también extranjeros, atraídos estos últimos por la suavidad de su clima frente a los imponentes fríos y larguísimas noches de otros puntos de Europa. Esos miles de visitantes se sumarán a los también miles de usuarios del departamento de salud que se atienden en el hospital de Torrevieja durante todo el año. Pero hay un problema: los 1.400 trabajadores del hospital tienen pendientes seis días de vacaciones antes de que concluya 2021.

El hospital de Torrevieja es de titularidad pública. Sin embargo, su gestión fue privada hasta el pasado 15 de octubre. En esa fecha, la Consejería de Sanidad valenciana tomó las riendas de su gestión. Hasta ese día, los trabajadores habían disfrutado de 24 días de vacaciones correspondientes a 2021, la parte proporcional de lo que les corresponde cada año, que son 30 días. Los seis días restantes por cada trabajador debían tomarlos del 16 de octubre al 31 de diciembre de este año. Sin embargo, hasta ahora, la Consejería, según confirman fuentes del comité de empresa, no ha realizado ningún movimiento para estructurar, ordenar e iniciar el procedimiento para que los trabajadores disfruten del descaso que resta. Y no es negociable. Las mismas fuentes indican que no puede existir compensación económica por las vacaciones no disfrutadas porque así lo marca el Estatuto de los Trabajadores.

El hospital de Torrevieja tiene una enorme presión asistencial. El pasado día 27 del presente mes de noviembre, los sindicatos denunciaron que existían 40 pacientes pendientes de ingreso en planta. La mayoría, con más de 24 horas en espera, algunos hasta de 72: tres días. Además, el incremento de la presión hospitalaria que produce el aumento de los casos de Covid obliga también a un enorme y arriesgado trabajo de los sanitarios. No dan abasto por más que multiplican tiempo y esfuerzo.

La situación ha obligado al Comité de Empresa a dirigir sus miradas hacia la Inspección de Trabajo. Ya lo hicieron con motivo de la reversión para asegurar que los pasos que se llevaban a cabo se hacían desde el más escrupuloso cumplimiento a la legalidad vigente. Entonces, la Inspección determinó que en caso de que la Consejería de Sanidad no se hiciese cargo de esas vacaciones que restan a los trabajadores hasta el 31 de diciembre podían ponerlo en conocimiento de ese organismo para comprobar si se había vulnerado el derecho al disfrute de vacaciones reconocido a los trabajadores. Y ese es el paso siguiente.

El problema de las vacaciones se suma a los que el hospital de Torrevieja va acumulando por la gestión de Ana Barceló. Por un lado, tal como informó OK DIARIO, el despido ‘en diferido’ de 70 profesionales médicos sin especialidad reconocida en España: perderán su puestos cuando la Consejería encuentre a los especialistas para sustituirles. Esos 70 profesionales han recabado el apoyo de sus compañeros, pues no en balde muchos de ellos llevan años trabajando en el hospital del que ahora se les quiere despedir. Tenían prevista una concentración ante el despacho de Ximo Puig. Finalmente, las lluvias y el frío lo impidieron. La realizaron en Torrevieja, en día de Pleno. Por otra parte, el despido de la joven que fue abusada siendo menor por el ex marido de Mónica Oltra: un asunto que ya ha pasado por el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación de Alicante. El hospital, y por tanto la Consejería de Sanidad, no se presentó al acto de conciliación de ayer. Ahora, se dilucidará en sede judicial, pues la joven y su novio tienen previsto presentar denuncia.