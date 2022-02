El Partido Popular ha exigido hoy al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig que «por dignidad» no recurra las 3 sentencias condenatorias por desproteger y no vacunar a los médicos durante la pandemia. «Por decencia y dignidad con nuestros sanitarios, acate la sentencia que le condena por no proteger» a esos sanitarios, ha defendido la síndica portavoz de los populares en las Cortes Valencianas María José Catalá.

María José Catalá conoce de primerísima mano no sólo las sentencias sino también los motivos de las denuncias y habla, por tanto, con profundo conocimiento de causa. Esta misma semana ha participado en la reunión que ha mantenido el presidente del PP valenciano Carlos Mazón con la cúpula del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), que preside Víctor Pedrera. Este sindicato es el que ha interpuesto las 2 denuncias que han desembocado en 2 de las 3 sentencias de las que hoy se ha hablado en la sede parlamentaria. En concreto, las que mención a la falta de elementos de protección. CESM-CV es el sindicato mayoritario en la Atención Primaria valenciana y cuenta con cerca de 5.000 afiliados en toda la Comunidad.

Catalá ha reprochado a Puig que «lo más grave son las 3 sentencias que le condenan por fallar a nuestro personal sanitario, por no protegerlos cuando pusieron en riesgo sus vidas para salvar las nuestras». «Condenados por ser unos sectarios. Por vulnerar e derecho fundamental de igualdad». «Nuestros sanitarios se merecen una reparación. Y esa reparación no es pedir perdón», ha agregado Catalá para advertir finalmente a Puig de que «no confunda perdón con indulto».

La síndica popular está realmente sensibilizada con este tema. Tanto ella como el PP valenciano entienden que Puig ha dado la espalda al personal sanitario y consideran incomprensible que el presidente del Gobierno valenciano haya pasado en unos meses de prometer una paga extra a los sanitarios por su trabajo en la pandemia a recurrir las sentencias que condenan a la Consejería de Sanidad valenciana por no proteger a esos sanitarios y solicitarles, incluso, que devuelvan el dinero de los días de permiso que se les obligó a coger. Creen, además, que el hecho de que la Comunidad Valenciana lidere a las comunidades autónomas con más sanitarios contagiados evidencia que el Gobierno valenciano de Puig, Oltra y Podemos no se tomó suficientemente en serio el problema.

Se da, además, la circunstancia de que la Comunidad Valenciana es la única que no cuenta con seguro de responsabilidad para afrontar las indemnizaciones que se deben abonar por las sentencias, de forma que esas indemnizaciones tendrán que pagarse con el dinero público de todos los valencianos. Entienden también que no es congruente que Puig diga que respetará cualquier decisión judicial y, luego, la recurra. Y, finalmente, no comprenden que un Gobierno autonómico, el de Puig, que se gasta 433 millones anuales en 14 nuevas entidades plantee siquiera reclamar a los sanitarios la paga que el propio Puig prometió en las Cortes Valencianas.