La Sanidad valenciana que dirige la consejera socialista Ana Barceló en el gobierno que preside el también socialista Ximo Puig no cumple los requisitos para seguir formando residentes de Medicina de Familia ni Radiodiagnóstico en el Departamento de Torrevieja, según denuncia el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), que preside Víctor Pedrera. El sindicato se ha dirigido a la Gerencia del Departamento de Salud para que revoque la oferta formativa en ambas especialidades. De no hacerlo, comunicará la situación a las comisiones nacionales de ambas especialidades.

La situación que atraviesa la Sanidad valenciana y muy especialmente el Departamento de Salud de Torrevieja, una de las zonas más turísticas de la Comunidad, no para de producir sobresaltos. El Sindicato Médico, que ya llevó a la Consejería que dirige Ana Barceló ante los tribunales por la falta de elementos de protección en la primera ola de la pandemia, ha puesto el foco ahora en la formación de médicos residentes. El motivo es que, según sostiene, el Departamento de Salud de Torrevieja no cumple los requisitos para seguir formando a esos residentes. Ni en lo concerniente a Medicina de Familia ni en lo que hace mención a Radiodiagnóstico.

Por ello, ha requerido a los responsables de la docencia y a la Gerencia del citado departamento de Torrevieja a solicitar la revocación de esa oferta formativa hasta que se dé cumplimiento a las exigencias establecidas por las comisiones nacionales de ambas especialidades.

Respecto a la formación en Radiodiagnóstico, el sindicato sostiene que desde hace meses el hospital de Torrevieja dispone de sólo 2 especialistas en su plantilla lo que, según dice, obliga a derivar gran cantidad de exploraciones programadas y de urgencias a otros centros e impide «una correcta supervisión de los residentes» al «ni siquiera disponer» de un adjunto por cada residente, con lo que difícilmente puede abarcar todas las áreas de esa especialidad, condición necesaria, según sostienen desde CESM-CV, para una formación completa en la misma.

En lo que hace referencia a Medicina Familiar y Comunitaria, el sindicato denuncia que en la práctica totalidad de los cupos de médicos de familia en los centros de salud acreditados «el número de pacientes asignados excede en más del 30% el número máximo de pacientes para una atención adecuada (1.500), lo que está provocando sobrecarga asistencial, con agendas de más de 40 pacientes al día», lo que también según CESM-CV contraviene uno de los requisitos exigidos para poder ofrecer docencia.

Pero más grave, si cabe, aún es que desde el sindicato señalan que les consta que más de la mitad de los médicos que ocupan plaza de médicos de familia de equipo de atención primaria, no sólo no disponen de acreditación docente, sino que ni siquiera tienen título homologado de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria lo que según las mismas fuentes les incapacita para supervisar docencia en esa especialidad. El Sindicato ha advertido a la Gerencia del departamento que en caso de no atender su requerimiento alertará de la situación a la comisión nacional de ambas especialidades.