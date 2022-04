La desbandada médica de las últimas semanas en el Departamento de Salud de Torrevieja a consecuencia de la sobrecarga asistencial amenaza a la Sanidad del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig y su consejera, la también socialista Ana Barceló, en plena Semana Santa y ha provocado la denuncia pública del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), que preside Víctor Pedrera.

Considera el citado sindicato que la alta presión asistencial, sumada a plantillas muy inferiores a los ratios aceptables para «ejercer la medicina con garantías de salud y seguridad», tanto en pacientes como en profesionales, están provocando el continuo abandono de los facultativos. La situación del mencionado departamento es ya desesperada.

El sindicato sostiene también que los problemas del Departamento de Salud de Torrevieja no se circunscriben sólo a la Atención Primaria «donde no se ha ofertado ninguna plaza» en el proyecto de crecimiento presentado por Barceló hace apenas unos días a pesar de que, según los datos que ofrece el propio CESM-CV, los cupos médicos de familia sobrepasan los 1.900 pacientes y que la práctica totalidad de los pediatras están ya por encima de los 900 niños, lo que «no permite una atención segura y de calidad» y «sorprendentemente, no planifican la creación de nuevas plazas».

Pero, además, denuncia que la sobrecarga del hospital público de Torrevieja «está alcanzando límites insoportables, que provocan continuos abandonos de médicos», incluyendo entre estos a los responsables de jefaturas recientemente nombradas. Estas 2 últimas semanas ha dimitido el jefe de radiodiagnóstico, con lo que este esencial servicio sólo cuenta en su plantilla actual con una radióloga. También, ha dimitido, recientemente, el jefe de Urgencias. El sindicato dice que la Gerencia del Departamento no está ofreciendo soluciones a todos estos problemas y exigen a Puig y Barceló «que se tomen en serio» el Departamento de Salud de Torrevieja y desde la Consejería de Sanidad se adopten las medidas necesarias para garantizar una atención adecuada a las necesidades asistenciales.