Frente a las sentencias que le condenan a indemnizar a decenas de médico de la Pública por la falta de elementos de protección en la primera ola de la pandemia, el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig ha incluido en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a esas sentencias un párrafo en el que sostiene que «la circunstancia de poner bajo llave el material obedecía a que se estaba sustrayendo el mismo ante el pánico que cundía entre el personal sanitario por la pandemia que se avecinaba» o, lo que es lo mismo: acusaba a los médicos y sanitarios de sustraer material.

El párrafo, que ha hecho público el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), con cerca de 5.000 afiliados en territorio valenciano y que preside Víctor Pedrera, ha desatado un enorme escándalo. El sindicato ha exigido públicamente la rectificación o, en caso de no producirse esa rectificación ha anunciado que interpondrá acciones judiciales por presuntas calumnias contra el colectivo médico. Además, considera CESM-CV que las alegaciones son «impropias» de quién -en referencia a Puig- sólo días antes había pedido perdón a los médicos por la actuación de la Generalitat.

Si las relaciones entre la Generalitat Valenciana y los médicos de la Sanidad Pública valenciana estaban ya muy deterioradas, el recurso presentado por el Gobierno que preside Ximo Puig ha acabado de resquebrajarlas. La génesis de lo sucedido se encuentra en 3 sentencias de juzgados de las provincias de Alicante y Valencia por la falta de elementos de protección a esos médicos de la Pública en la primera ola de la pandemia. Esas sentencias condenan a la Generalitat a pagar unas indemnizaciones que superan los 2 millones de euros.

Puig pidió perdón a esos médicos, pero anunció que el Gobierno valenciano recurriría a pesar de que el PP le aconsejó exactamente lo contrario: que por dignidad -dijeron- no lo hiciera. Pero él recurrió. Y ese recurso se ha convertido ahora en arma arrojadiza contra el propio Gobierno valenciano, porque los médicos entienden que en su contenido (56 paginas) se vierten algunas acusaciones que no sólo no son ciertas sino que además pudieran ser objeto de un presunto delito de calumnias y que el Sindicato ya ha anunciado que no va a tolerar.

El primer paso de los médicos ha sido solicitar públicamente una rectificación a Puig y a su consejera de Sanidad Ana Barceló. Si no lo hacen, si no rectifican, el citado sindicato se dirigirá de nuevo a los juzgados. En esa ocasión para interponer acciones legales en lo que consideran legítima defensa de la honorabilidad de los galenos y «por extensión» del resto de profesionales sanitarios.