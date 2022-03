La Sanidad valenciana que dirige Ana Barceló en el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig vuelve a estancarse. Las listas de espera en especialidades de la Pública acumulan pacientes que en algunos casos deberán esperar hasta un año para una primera visita en la que manifestar sus síntomas y recibir un primer diagnóstico emitido por el especialista. El motivo de la demora es la falta de personal tras 2 años con la Sanidad pública valenciana centrada en el covid: hay muchos más pacientes acumulados para los mismos facultativos en cada especialidad. El asunto ha sido denunciando desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), el mismo que ya llevó a los juzgados la falta de elementos de protección en la primera ola de la pandemia.

No hay día que pase que la Sanidad pública valenciana de Ximo Puig y Ana Barceló no presente un nuevo problema. Ayer, mientras decenas de médicos valencianos reclamaban en Madrid al presidente del Gobierno el también socialista Pedro Sánchez y a la ministra Carolina Darías un sistema justo de elección de destino para los médicos internos residentes (MIR) tal como publicó OK DIARIO, infraestructuras sanitarias públicas de la Sanidad valenciana sufrían serios problemas, aflorados por las lluvias intensas y las goteras. Hoy, son las listas de espera. Esta vez, en el ámbito de las especialidades.

El origen del problema se encuentra en la enorme cantidad de pacientes derivados al especialista por patologías ajenas al covid durante los últimos tiempos. Las listas se han ido incrementando con una interminable lista pero, según denuncia CESM-CV, esos pacientes se han encontrado con que el número de médicos especialistas no ha crecido en la misma proporción que el de los ciudadanos afectados. La consecuencia es una lista saturada para varias especialidades.

Así, en Alicante, y siempre según fuentes del citado sindicato, los pacientes dermatológicos se encuentran con una demora en torno a un año, según denuncian desde el sindicato. Y esto, sólo para realizar la primera visita a ese especialista. Lo mismo ocurre en Traumatología, donde las demoras, sin llegar a esos 12 meses, son también importantes, si bien se ven agravadas en el caso de pacientes que por su actividad profesional (autónomos) no pueden estar sin trabajar durante tanto tiempo.

La incertidumbre en cuanto a cuándo serán recibidos deriva en otras cuestiones. Los que cuentan con la capacidad económica suficiente se olvidan de la Pública y buscan especialistas en la Privada. La solución, según explican, es sencilla, pero cuesta dinero: que el sistema público valenciano contrate más especialistas.

No es la primera vez que desde el sindicato se realizan serias advertencias a la Administración valenciana sobre problemas derivados de la actividad de los médicos. Ya presentaron en su día una denuncia ante los tribunales de Justicia por la falta de elementos de protección en la primera ola de la pandemia. Un asunto en que varios juzgados dieron la razón a los médicos y condenaron a la Consejería de Sanidad a indemnizaciones que, en su conjunto, superan los 2 millones de euros. Esta circunstancia decidió a Puig a presentar un controvertido recurso. Lo hizo a pesar de que la Oposición aconsejó en sede parlamentaria al presidente de la Generalitat que pagara las indemnizaciones y zanjara la cuestión. El contencioso está en los juzgados.