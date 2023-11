Catalá advierte que no consentirá «trato desigual» a un vecino de Valencia respecto a otro de Barcelona

La alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá ha lanzado una dura advertencia este miércoles al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura el socialista Pedro Sánchez al afirmar que, como alcaldesa de Valencia «no voy a tolerar que ningún vecino de Valencia tenga menos igualdad ni un trato desigual del Estado al que tiene un vecino de Barcelona».

María José Catalá se ha expresado así antes de la celebración del Pleno que debate en el Ayuntamiento de Valencia, en paralelo a la investidura de Sánchez en el Congreso, de la moción de rechazo a los acuerdos conseguidos para la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, como se denomina oficialmente la iniciativa.

La alcaldesa de Valencia ha explicado que en las multitudinarias concentraciones de los dos últimos domingos en Valencia los ciudadanos «dieron un mandato muy claro», que es que el Ayuntamiento de Valencia «tiene que posicionarse en contra de la amnistía», lo que ha determinado la convocatoria del Pleno antes citado.

En ese Pleno, el Consistorio determinará que está «en contra de la ruptura de la igualdad de los españoles, de las prebendas a los políticos amigos que no quieren cumplir sus condenas y en contra de que se rompa España y de que se venda por siete votos».

María José Catalá ha advertido también que «la igualdad entre los españoles es una cuestión primordial» y ha considerado que la izquierda valenciana «debería reflexionar», porque «si apoyan a Pedro Sánchez están apoyando que haya una discriminación de trato del Gobierno de España hacia los valencianos».

También, ha manifestado en referencia a los diputados socialista que «veremos qué papel, desde ese día, desarrollan en su tierra. Cuando vengan y les digan a los valencianos que han aprobado prebendas a una serie de políticos y prebendas y condonaciones de deuda para una Comunidad que no es la nuestra».

Catalá ha recordado que «en la democracia española no se ha visto nunca que jueces, fiscales, guardias civiles , policías nacionales y todas las instituciones se hayan posicionado en contra de lo que está pasando».

Por ello, ha sentenciado que Pedro Sánchez «ha ganado siete votos, pero va a gobernar de espaldas a la gente y va a gobernar a través de un acuerdo al que los españoles ya han dicho claramente que no es el modelo de nuestro país».

Frente a ello, María José Catalá ha explicado también que a través de la moción, «vamos a dejar muy claro que en esta ciudad decimos no a la amnistía, no a las prebendas y no a la desigualdad entre los españoles » y, también, «no a romper España y la Constitución».