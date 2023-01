Así intentan intimidar a Vox en Valencia: «Me voy a reír cuando estéis todos enterrados en cal»

Extrema tensión la vivida el pasado sábado en la mesa informativa que militantes y cargos de Vox en la ciudad de Valencia ubicaron en el distrito de Patraix de esa misma ciudad. Una joven anónima visiblemente exaltada y que dijo llevar militando desde los 14 años, sin especificar en qué partido, llegó a señalar a los miembros presentes de la formación de Santiago Abascal: «Me voy a reír cuando estéis todos enterrados en cal» y repitió varias veces la expresión «enterrados en cal».

Los hechos han sido denunciados a través de un tuit publicado en la cuenta de Vox Valencia, donde la formación ha insertado el vídeo que ofrece aquí OKDIARIO con la secuencia completa de los hechos. El partido de Abascal, según han confirmado fuentes del mismo, no ha descartado presentar una denuncia.

El vídeo

Cómo se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, una joven se acerca hasta la mesa informativa de Vox y espeta: «Esto es lucha de clases. Esto es política. No son esas gilipolleces», mientras lanza con su mano al aire un objeto que hay sobre la citada mesa.

El miembro de Vox que hay en la mesa guarda la cama. Recoge el objeto y en un tono muy calmado dice a la joven: «Pórtese bien». Ella se da la vuelta y parece que va a marcharse. Pero, de repente, gira de nuevo y se dirige a la persona que está grabando con su móvil a quien dice: «¿Qué grabas…, grábame. No estoy agrediendo a nadie. Grábame» y llama a esa persona: «Payasa, fascista, descerebrada».

Un hombre que que no aparece en la imagen intenta calmar los ánimos y dice en voz baja: «Vocabulario tiene la chica». La joven, sin embargo, lo oye, se da la vuelta y le responde: «¿Vocabulario tengo?…, tú no tienes c… a hablar conmigo de política y a debatir, que yo llevo militando desde los 14 años».

A lo que el miembro de Vox le contesta: «A debatir, sí. Pero, así, no». La joven vuelve a hacer un amago de marcharse, pero otra vez se gira mientras otra mujer, que la acompaña, intenta llevársela. Ella, sin embargo, insiste: «No tengo nada que comentar con vosotros, descerebrados. No tengo nada que comentar con vosotros…, ¡fuera de nuestros barrios!».

Alguien de Vox le dice entonces: «Este es mi barrio. Yo soy de aquí». La discusión crece en intensidad y finalmente la joven se encara con su interlocutor: «¿Tú eres gili…?».

«Enterrados en cal»

Es entonces cuando la joven se dirige de nuevo al militante de Vox: «Nos enfrentaremos. No te preocupes que nos vamos a enfrentar. Y yo me voy a reír cuando estéis todos enterrados en cal». La joven que acompaña a la mujer le aconseja marcharse y, de repente, parece darse cuenta de lo que su amiga acaba de decir: «Enterrados en cal, les has dicho enterrados en cal», como si quisiera que la joven reflexionase.

Pero no. La discusión sigue y la joven se reafirma y, mientras les señala, repite: «Enterrados en cal, cuando estéis todos enterrados en cal yo me voy a reír». Es en esos momentos cuando el concejal de Vox José Gosálbez le responde: «Se lo estás diciendo a una autoridad publica». La joven reitera varias veces la expresión «enterrados en cal», mientras se marcha. Esta vez, de modo definitivo.

El vídeo ha corrido por las redes sociales. Y Vox lo ha llevado a su cuenta oficial de Vox Valencia, con el siguiente texto: «Así amenazan de muerte a Jose Gosálbez y al resto de presentes en una mesa informativa de Vox Valencia. «Cuando estéis todos enterrados en cal yo me voy a reír». A continuación, añade: «Los terroristas callejeros de la izquierda no nos dan miedo. ¡Seguimos!».

Vox medita ahora mismo la posibilidad de interponer una denuncia por estos hechos, si bien aún no ha tomado una decisión al respecto, que tendrá que adoptar en uno u otro sentido en las próximas horas.