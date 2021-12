El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este jueves en el Juzgado de Instrucción nº 9 de la capital una denuncia contra la exconcejal de Participa Sevilla (Podemos) en el anterior mandato municipal, Cristina Honorato, y contra la responsable de la Asociación Nuestra Memoria, Francisca Maqueda.

La formación acusa a ambas, «habituales de la izquierda radical» hispalense, de delitos de odio, coacciones, amenazas y daños durante un acto de Vox en la Plaza del Pumarejo de Sevilla celebrado el pasado viernes, cuando varios personas destrozaron la carpa informativa instalada por el partido.

En la denuncia, Vox detalla la «participación activa» en los altercados de las citadas mujeres, a quienes acusa de «increpar, insultar, coaccionar y amenazar de forma agresiva a los miembros de Vox» que estaban a cargo de la mesa informativa de la carpa, a los que habrían intimidado para abandonar el lugar.

«Los denunciados, recurriendo a violencia extrema y agresión, procedieron a desmontar la carpa, arrancando y llevándose en su huída el elemento textil de la misma, destrozando la estructura metálica y arrasando con lo que encontraron a su paso», indica Vox.

Las imágenes de los hechos fueron difundidas en redes sociales por diferentes colectivos como la Coordinadora Antifascista de Sevilla, Anarquismo de Barrio, 607 en lucha o Alacant Antifa, «manifestándose la solidaridad con los agresores y el logro alcanzado consistente en el destrozo de la carpa», añade la formación.

Maqueda, por su parte, ha manifestado que aquel día se encontraba en Pontevedra y que era su hermana Gracia quien se hallaba en la céntrica plaza de la capital.

«La violencia no quedará impune»

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha confiado «en una rápida actuación de la Justicia para que hechos como éste no vuelvan a producirse. No vamos a tolerar que se normalice la violencia contra Vox como parece que viene ocurriendo, pues no es la primera vez que hechos como éste se producen en Sevilla y en otras ciudades de España».

Peláez ha recordado las recientes denuncias formuladas por la vocal de Vox en el distrito Cerro Amate Estafanía Martín por una pedrada y diversas amenazas sufridas después de visitar una zona de viviendas marcada por las plantaciones de marihuana, «sin que ningún dirigente político haya alzado la voz ni denunciado la situación, y mucho menos condenarlo».

«La izquierda y la extrema izquierda suelen cumplir sus amenazas, que nos tomamos muy en serio aunque no nos amedrenta. A los violentos, a Honorato, a Maqueda y a sus secuaces, les decimos muy claramente que regresaremos al Pumarejo, como estamos en el resto de plazas y calles de los barrios de Sevilla que son tan nuestros como de ellos», ha subrayado Peláez, criticando a «los nostálgicos de la hoz y el martillo y del totalitarismo comunista».

Además, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha insistido en que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, «no ha condenado estos hechos», cosa que sí que hizo la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, quien denunció que «es absolutamente inadmisible que no se respete la libertad de expresión de los partidos políticos en democracia».

Peláez ha concluido acusando al PSOE de Sevilla de mantener «silencio cuando se agrede a partidos representados en esta Corporación mientras se dedican, casi todo el mandato, a condenar insistentemente hechos acontecidos hace casi un siglo en España y en el resto del mundo».