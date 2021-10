Han cumplido su amenaza. Estefanía Martín, vocal de Vox en Cerro-Amate (Sevilla), ha sido brutalmente agredida con una pedrada en la cabeza cuando se dirigía a tirar la basura, a escasos metros de su casa. De este modo, los cobardes cumplen la amenaza que, hace apenas unas semanas, le dejaron en su coche: «Puta de Vox, ¡¡fuera del barrio!! Avisada».

Este martes, en torno a las 16:00 de la tarde, Estefanía se disponía a tirar la basura. A apenas unos pasos de su casa, «noté que un coche venía por detrás y, al apartarme porque veía el turismo, escucho un grito: ¡Puta de Vox te vamos a matar!’, y en ese mismo instante noté la pedrada en la cabeza, que me dejó fuera de juego totalmente», explica la vocal de Vox a OKDIARIO Andalucía.

«Hemos denunciado. Del ambulatorio me mandaron al hospital por la gravedad de la herida, que se inflamó bastante, y allí mismo me hicieron pruebas, me han puesto un tratamiento y hemos denunciado ya a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación al respecto», continúa Estefanía.

«Parece ser que las amenazas están siendo algo recurrente. Yo pensaba que era un hecho aislado, pero parece ser que está siendo recurrente porque estamos molestando», continúa la vocal de Vox, que admite que está «tensa», pero sobre todo su familia: «Amigos cercanos y familiares me preguntan si merece la pena. Y sí que la merece. Yo soy una persona muy constante en este aspecto. Yo no considero que esto sea un daño a mi persona. Es algo más. Es para callar muchas más bocas».

«Si en algún momento estoy cansada o agotada ante esta situación, esto es lo que me da fuerza. Porque esto no lo podemos dejar pasar», concluye una valiente Estefanía Martín a quien, a la vista está, hace falta mucho más que una pedrada para denunciar el lamentable estado de abandono en el que se encuentra el distrito del que es vocal, y fundamentalmente el barrio en el que vive (dentro del citado distrito): Palmete.