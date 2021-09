Palmete es un humilde barrio de Sevilla completamente abandonado por el Ayuntamiento socialista de Juan Espadas -y eso que se trata de un bastión para el PSOE en la capital hispalense-. Pese a que sufren igual o más que el resto de españoles la subida del precio de la luz, aquí no siempre la disfrutan. Los cortes eléctricos son constantes, y la desesperación va in crescendo. Vox, según explican los vecinos, es el único partido que se ha acercado a conocer de primera manos los problemas del barrio.

Reyes Romero, vicepresidenta de Vox y diputada en el Congreso, se ha acercado junto a otros miembros del partido a nivel local a Palmete, un lugar en el que «los vecinos estaban deseando que viniera alguien a visitarles y que conocieran el día a día que están viviendo con estos cortes de luz que sufren diariamente, y que se prolongan durante muchas horas, durante once horas incluso, como nos comentan en algunos vecinos».

«Me ha dolido mucho ver la situación de algunas personas mayores que tienen que estar conectados por las noches a respiradores de oxígeno y, realmente, a esas horas no tienen suministro de electricidad. Me voy con el corazón encogido, aunque con la alegría de la acogida que nos han hecho. Y esperemos que esta denuncia llega a alguien que pueda solucionar esto: a las autoridades y a las empresas suministradoras de estos servicios», continúa la diputada, que recuerda que «la mayor parte de lo que se paga son impuestos», por lo que «nosotros en el Congreso hemos solicitado que se reduzca el IVA al 4%, y tenemos que buscar la manera de tener energía más barata y más fiable». «Ahora mismo, con la excusa de la contaminación estamos trayendo energía de otros países, que contamina muchísimo más», concluye Romero.

Reyes Romero: «Me ha dolido mucho ver la situación de algunas personas mayores que tienen que estar conectados por las noches a respiradores de oxígeno y, realmente, a esas horas no tienen suministro de electricidad»

Y lo cierto es que, tal y como han admitido varios vecinos de Palmente, «los primeros interesados» han sido los de Vox. E, insistimos, se trata de un bastión socialista en Sevilla. «Los demás ni se han dignado a interesarse. Para nada. Pero luego, a la hora de votar, todas las cartas te llegan. Pero en la necesidad, que es cuando realmente se ve el interés, apartan la mirada para el otro lado, y luego vienen aquí a las plazas a decirnos que ‘aquí estamos’», señala a OKDIARIO Andalucía una vecina, que subraya que «al pueblo no se le engaña».

«Necesitamos gente sencilla y natural. No necesitamos gente con corbata, necesitamos a gente que esté codo con codo. Que se remanguen y digan: ‘Vamos a solucionar el problema’», finaliza esta vecina.