El diputado de Vox David García ha denunciado hoy insultos de una parlamentaria socialista en las Cortes Valencianas cuando él se encontraba haciendo uso de la palabra en la tribuna de oradores.

García ha solicitado el amparo de la cámara para no ser insultados mientras se encontraba en la tribuna de oradores y ha recriminado al presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera (Compromís) que no llamara al orden a nadie. Para entender lo sucedido hoy hay que retrotraerse a la Comisión de Sanidad del pasado jueves. Según la versión de David García, y tras un comentario efectuado por él mismo al portavoz de Sanidad del Partido Popular José Juan Zaplana, «Carmen Martínez (la portavoz socialista de Sanidad) me dijo: ‘cállate, que aún te vas a llevar una h…’, luego corrigió enseguida y dijo ‘no, no, pero parlamentaria’». Esta versión ha sido corroborada por el propio José Juan Zaplana, con quien David García dialogaba cuando todo sucedió.

Hoy, en el transcurso del Pleno de las Cortes Valencianas y cuando se encontraba en la tribuna de oradores, David García ha recordado lo sucedido en la Comisión de Sanidad: «·Incluso alguna amenaza en alguna comisión hemos escuchado de que nos callemos la boca, que a lo mejor nos llevamos, incluso, una h…, con perdón». A partir de ahí, García apenas había pronunciado unas pocas palabras más cuando, de repente su discurso ha dado un giro, y dirigiéndose a la portavoz socialista de Sanidad ha reclamado: «No me insulte señora Martínez. No me llame gilipollas», para a continuación solicitar a la Presidencia que «al amparo del reglamento diga a los diputados que no insulten a este diputado mientras está en esta tribuna», para recriminar acto seguido al presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera (Compromís): «durante mi intervención he sido llamado gilipollas por un miembro de la bancada socialista mientras estaba en uso de la palabra y no he visto que el señor presidente haya llamado al orden a nadie». «Es importante mantener el decoro de la cámara -ha dicho García a Morera-. Espero que, por favor, usted (de nuevo en referencia a Morera) vele por ello, como debería hacer siempre. Igual que por la imagen de las instituciones, de las Cortes Valencianas, y deje de ponerse al lado de los separatistas y sediciosos».

Lo sucedido tuvo su continuidad poco después. El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha denunciado los hechos en su página de twitter en la que al vídeo se agrega una imagen de Carmen Martínez con su nombre. «Les puede el rencor, que otras personas piensen diferente -señala Vox en el texto de ese tuit- Son totalitarios y sectarios y lo demuestran todos los días. Una diputada socialista llama ‘gilipollas’ a David García, que no pierde la calma y pide respeto. El mismo que pedimos de ellos hacia los españoles», concluye el tuit.