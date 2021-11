Un colectivo independentista llama en las redes sociales a dinamitar un acto de Vox en Pedreguer (Alicante). El acto que pretenden boicotear Arran es una mesa informativa de la síndica de Vox en Cortes Valencianas Ana Vega.

El ‘procés’ a la valenciana toma cada día, a cada hora, unos tintes más radicales y extremos en la Comunidad Valenciana. Arran, un colectivo independentista, próximo a la CUP y de extrema izquierda, que ya ha protagonizado graves incidentes en Cataluña y Baleares, ha efectuado un llamamiento a través de las redes sociales en el que ‘invita’ a participar en una concentración «de bienvenida» a la mesa informativa que Vox ha programado en la localidad de Pedreguer, en la Comarca de la Marina Alta, donde la formación de Santiago Abascal no tiene ningún concejal, pero sí la intención de plantar cara al separatismo desde la palabra y los argumentos. Se da la circunstancia de que Pedreguer es el único municipio de Alicante en que la CUP tiene representación municipal: dos concejales.

La amenaza de Arran no debe dejarse caer en saco roto. No ha tenido reparos en usar el vandalismo cuando lo ha considerado. En Cataluña, protagonizaron una violenta campaña contra el turismo, que incluyó el asalto a un autobús turístico o pinchar las ruedas de bicicletas. Desde 2017, también han protagonizado diversos actos de corte vandálico contra Partido Popular, PSC y Vox. Todos, dentro del espectro que los independentistas denominan países catalanes. Según publicó OK DIARIO el pasado septiembre, Arran también atacó la sede de la Patronal catalana, quemando fotos del consejero autonómico de Economía de Cataluña, del presidente de la Patronal catalana y de varios presidentes del Idex. Los hechos tuvieron lugar durante la Diada catalana, el 11 de septiembre. Fue la respuesta del separatismo radical a la «concordia» de Sánchez.

El acto de Vox en Pedreguer se enmarca en la intención de esta formación de defender su proyecto nacional y alejado, precisamente, de separatismos. De ahí, su lema: ‘Juntos plantaremos cara al separatismo’. El acto está programado para el próximo sábado, de 10 a 13 horas, con la participación de la síndica portavoz de esta formación en las Cortes Valencianas la alicantina Ana Vega. Frente a esta idea, Arran pretende, y así lo afirma en sus redes sociales «dejar clara cuál es nuestra opinión: en la Marina Alta somos antifascistas». Al parecer, para Arran, Vox no tiene derecho a expresar, desde el diálogo y los argumentos, su posicionamiento ante el gravísimo problema separatista que se vive ya en la Comunidad Valenciana. Sobre todo, en la comarca de la Marina Alta: el avance a toda velocidad de un separatismo excluyente con la idea de España, pero incluyente con los Países Catalanes junto a Cataluña y Baleares.

La publicación de Arran en redes sociales ha dado lugar a un largo hilo, en el que se vierten desde las opiniones más radicales y extremistas hasta respuestas en sentido totalmente contrario, pero la idea del colectivo está muy clara y así la refleja en las redes, en donde tacha a Vox de ‘fascistas’.

Se da la circunstancia de que por este motivo, por relacionar a Vox a con el fascismo, la formación que lidera a nivel nacional Santiago Abascal ha presentado sendas denuncias ante los tribunales en Alicante. Una, contra los portavoces de Compromís y Podemos y un concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante. Y otra, contra Mes Compromís. En el caso de Pedreguer, las arengas de los independentistas no han asustado a Vox ni a Ana Vega. El sábado, según han confirmado fuentes de la formación de Santiago Abascal esta misma mañana, tienen previsto estar en Pedreguer a la hora indicada, si bien tomarán las medidas que consideren necesarias siguiendo la legalidad vigente para proteger la integridad tanto de Ana Vega como de los miembros del partido que la acompañen.

Pedreguer es la única localidad de la Provincia de Alicante donde la CUP cuenta con representación municipal: 2 concejales, el mismo número de ediles que Partido Popular y PSOE. Compromís, el partido de Mónica Oltra, ostenta la Alcaldía y cuenta con 7 ediles. Pedreguer es también la única localidad de la Provincia de Alicante en que la CUP presentó candidatura en las últimas elecciones locales (2019). Cuatro años antes lo había hecho también en Biar, pero en los últimos comicios locales decidió reducir su presencia a este municipio de poco menos de 8.000 habitantes.