Descubren una montaña en el Amazonas que revoluciona a los científicos: nadie entiende su origen

Nadie entiende su origen

Esta es la montaña que han descubierto en el Amazonas

La revista Life Science nos explica este curioso descubrimiento: » Cerro El Cono es una formación piramidal de 1.310 pies de altura (400 metros) en la selva amazónica. Se eleva abruptamente desde el paisaje selva relativamente plano del este de Perú, lo que lo hace visible desde el extremo oeste como los Andes, a 250 millas (400 kilómetros) de distancia, en un día despejado. La formación, cuyo nombre se traduce como «montaña del cono», se encuentra en una región montañosa en la frontera entre Perú y Brasil conocida como la Sierra del Divisor. Las montañas son visibles en el fondo de la mayoría de las fotografías de Cerro El Cono, pero la formación está aislada de los otros picos y tiene una forma piramidal inusual, lo que la hace destacarse del resto de la cordillera. Los orígenes del extraño pico han permanecido misteriosos debido a su ubicación remota. Mientras que algunas fuentes sugieren que el cono podría ser un volcán extinto, otras dicen que podría ser simplemente una formación rocosa inusual».

Siguiendo con la misma explicación: «Los indígenas tienen otra explicación para la extraña montaña: según el periódico peruano La República, Cerro El Cono es una entidad espiritual para las tribus y grupos locales, algunos de los cuales veneran la cima como un «Apu andino», un dios o espíritu sagrado de la montaña. En las mitologías de Perú, Bolivia y Ecuador, los Apus surgieron de la Tierra para guiar y proteger a las personas que viven cerca». Una cuarta explicación, una de la que no hay evidencia, es que Cerro El Cono se encuentra en las ruinas de una pirámide construida por antiguas tribus indígenas, según La República.

Cerro El Cono se encuentra junto al río Ucayali, que es un afluente importante del río Amazonas. La selva circundante es un punto de acceso de biodiversidad y hogar de varias especies vulnerables, incluyendo armadillos gigantes (Priodontes maximus), jaguares (Panthera onca) y varios tipos de monos, según The Guardian. El pico en sí está bosqueado y forma parte de una gran área que se ha considerado una prioridad para la conservación de la biodiversidad desde la década de 1990″.