Cometas visibles febrero 2026: nombres, trayectorias y cómo verlos

Febrero de 2026 llega con muy buenas noticias para quienes disfrutan mirando el cielo con calma, sin prisas y sin necesidad de grandes equipos. No será un mes de “cometas históricos” que salen en todos los titulares, pero sí uno de esos periodos ideales para la astronomía amateur: noches largas, frío que estabiliza la atmósfera y varios cometas interesantes que se podrán seguir durante días.

Además, febrero suele ser un mes agradecido para observar. Hay menos turbulencias atmosféricas, la oscuridad llega pronto y, si eliges bien las fechas, la Luna no molesta demasiado. Si quieres una visión general del cielo del mes, más allá de los cometas, conviene echar un vistazo a este repaso de los eventos astronómicos de febrero de 2026, que ayuda mucho a organizar las noches de observación.

Por qué los cometas enganchan tanto

Los cometas tienen algo especial. No son como las estrellas, que siempre están ahí, ni como los planetas, que siguen rutas previsibles. Los cometas aparecen, se mueven, cambian de aspecto y luego desaparecen durante años… o siglos. Observar uno es, en cierto modo, presenciar algo irrepetible.

Su visibilidad depende de varios factores: la distancia al Sol, lo cerca que pasen de la Tierra, su tamaño y cuánto material liberen al calentarse. A eso hay que sumarle factores muy “terrestres”, como la contaminación lumínica o la fase lunar. En febrero de 2026, por suerte, varios cometas reunirán condiciones bastante decentes para la observación aficionada.

El cometa estrella del mes: C/2024 E1 (Wierzchos)

El gran protagonista de febrero será el C/2024 E1 (Wierzchos). En buenas condiciones, se espera una coma visible y, con algo de suerte, indicios de cola en fotografía.

No es uno de estos cuerpos que aparecen a muy baja altura sobre el horizonte durante un período de media hora y desaparecen, sino que podrá ser observado cómodamente en varias noches. No se trata de un objeto de gran brilloz a simple vista, pero sí que será un objeto que se podrá observar con prismáticos y telescopios pequeños desde cielos relativamente oscuros.

Si quieres datos más precisos, mapas de localización y recomendaciones específicas, este artículo dedicado al cometa C/2024 E1 (Wierzchos) en febrero de 2026 es una referencia muy completa:

Más cometas para quienes buscan un reto

Además del Wierzchos, febrero de 2026 traerá otros cometas menos mediáticos pero igualmente interesantes. Algunos serán cometas periódicos conocidos, otros de largo periodo, con brillos más discretos y comas compactas.

Estos objetos no suelen impresionar a primera vista, pero son perfectos para quienes disfrutan del proceso: buscar, localizar, confirmar y volver a observar al día siguiente para comprobar que se ha movido. Esa sensación de “sí, está ahí y anoche no estaba en ese sitio” es parte de la magia.

En muchos casos, estos cometas se observan mejor con telescopios de campo amplio, donde se aprecia mejor su estructura difusa frente al fondo estrellado.

Trayectorias: el placer de seguir su camino

Uno de los mayores atractivos de los cometas es su movimiento. Mientras el cielo parece inmóvil noche tras noche, ellos avanzan lentamente entre las estrellas. En febrero de 2026, ese desplazamiento será lo bastante suave como para seguirlo sin prisas, ideal para sesiones tranquilas.

La mayoría se observarán mejor en la segunda mitad de la noche o antes del amanecer, cuando alcanzan mayor altura y la atmósfera suele estar más estable. Marcar su posición respecto a estrellas conocidas y repetir la observación varias noches seguidas es una forma excelente de disfrutar la experiencia.

Cómo observarlos sin complicarse la vida

No hace falta complicarse demasiado para disfrutar de los cometas en febrero de 2026. Con unas cuantas pautas básicas, la experiencia mejora mucho:

Aléjate todo lo posible de las luces artificiales.

Planifica las observaciones evitando la Luna brillante.

Usa prismáticos como primer paso: son rápidos y muy eficaces.

Dedica tiempo a la adaptación a la oscuridad.

Apóyate en cartas celestes o apps astronómicas.

En cuanto al equipo, no necesitas nada extremo. Un telescopio pequeño o mediano es más que suficiente para la mayoría de los cometas previstos. Si estás pensando en cambiar o comprar uno, este repaso de telescopios recomendados para febrero de 2026 puede ayudarte a decidir según tu nivel y presupuesto:

Fotografía: cuando el cometa sorprende

Febrero de 2026 también será un buen momento para probar suerte con la astrofotografía de cometas. Incluso con cámaras sencillas y monturas básicas, se pueden obtener resultados muy dignos.

Las exposiciones cortas y el apilado posterior permiten sacar detalles que el ojo no percibe, como estructuras en la coma o colas muy tenues. Es una forma distinta de observar, más pausada, pero muy gratificante.

Un mes perfecto para volver a mirar arriba

En resumen, febrero de 2026 no promete fuegos artificiales celestes, pero sí algo incluso mejor: noches tranquilas, cometas accesibles y la oportunidad de disfrutar del cielo con calma. Seguir uno de estos viajeros helados, noche tras noche, recuerda por qué la astronomía engancha tanto.

A veces no se trata de ver “lo más brillante”, sino de mirar con atención. Y febrero de 2026 será un mes perfecto para hacerlo.