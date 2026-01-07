Planetas visibles en enero 2026: guía de observación

Enero de 2026 tiene noches largas en el norte y cielos despejados en el sur. Los dos planetas más espectaculares para observar, Júpiter y Saturno, brillarán intensamente y serán fáciles de localizar. Otros, como Urano y Neptuno también estarán ahí, pero implican un reto mayor. Veamos.

Júpiter: el gran protagonista

El 10 de enero, Júpiter alcanza un punto llamado “oposición”. Esto significa que la Tierra se coloca directamente entre Júpiter y el Sol. El resultado es que el planeta gigante estará en su punto más cercano y brillante del año.

También será visible toda la noche. Saldrá por el este al atardecer, luego estará alto en el cielo a la medianoche y se pondrá por el oeste al amanecer.

Después de la Luna, será el objeto más brillante en el cielo nocturno. Una forma práctica de ubicarlo es localizar primero las tres estrellas del Cinturón de Orión y seguir esa línea imaginaria hacia el noreste; allí darás con un punto de luz intenso y fijo que no parpadea: ese es Júpiter.

¿Cómo verlo?

Para ver a Júpiter:

A simple vista . Parecerá una estrella muy brillante y constante.

. Parecerá una estrella muy brillante y constante. Con binoculares . Podrás ver sus cuatro lunas más grandes (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto) como pequeños puntos de luz alineados a los lados del planeta.

. Podrás ver sus cuatro lunas más grandes (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto) como pequeños puntos de luz alineados a los lados del planeta. Con un telescopio pequeño. La vista es fascinante. Podrás distinguir las franjas de nubes (bandas) de colores suaves que cruzan el planeta. Quizá logres ver la Gran Mancha Roja.

A principios y finales de mes, la Luna pasará muy cerca de Júpiter, creando una imagen bellísima para contemplar o fotografiar.

Saturno: presente al anochecer

Saturno será visible en el cielo durante la primera parte de la noche. Busca un punto de luz dorada y tranquila en el cielo del suroeste, justo después de que oscurezca. A lo largo del mes irá bajando hacia el horizonte.

Para verlo:

A simple vista . Se verá como una “estrella” dorada que no titila.

. Se verá como una “estrella” dorada que no titila. Con binoculares potentes o un telescopio pequeño. Podrás distinguir su forma ovalada, causada por los famosos anillos, los cuales estarán casi de perfil; por eso se verán como una línea fina cruzando el planeta.

Cerca de Saturno (en el mismo campo de visión de unos binoculares) estará Neptuno, un punto azul muy tenue. El 23 de enero, la Luna pasará cerca de ambos y esto te ayudará a localizarlos.

Urano y Neptuno

Los observadores más perseverantes también podrán observar a Urano y a Neptuno. ¿Cómo? Veamos.

Urano, un punto colorido

Está situado justo al sur de las Pléyades (parecen una pequeña cazuela o un racimo de diamantes). En un cielo verdaderamente oscuro, lejos de la ciudad, podrías verlo a simple vista como un punto muy débil.

Sin embargo, es mucho más fácil con binoculares o un telescopio pequeño. Observarás un diminuto disco de color verde-azulado. Es un planeta difícil de “cazar”.

Neptuno: con telescopio

Es el planeta más difícil de esta lista. Para observarlo, usa a Saturno como punto de referencia. Necesitas unos binoculares potentes con trípode o un telescopio. Aparecerá como un tenue punto de luz de color azul. Encontrarlo representa un logro.

Consejos prácticos

Venus, Marte y Mercurio permanecerán “escondidos” en el resplandor del Sol durante casi todo enero de 2026, por lo que no serán visibles. Volverán a aparecer en el cielo de la mañana o de la tarde en los meses siguientes.

Para una observación exitosa, aléjate de las luces de la ciudad. Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor. Permanece en la oscuridad al menos 20 minutos antes de observar y abrígate bien.

Aplicaciones gratuitas como Stellarium o SkySafari son como un mapa del cielo en tiempo real. Te dirán exactamente dónde está cada planeta según tu ubicación y la hora.

Sé paciente. La atmósfera terrestre a veces distorsiona la imagen, haciendo que los planetas “titilen”. Espera los momentos de calma atmosférica para que la imagen se estabilice y los detalles sean más nítidos.

