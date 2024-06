ERC exige a Sánchez ir más allá de la financiación «singular»: le pide un «cupo catalán»

La presidenta interina de ERC y secretaria general de ERC, Marta Rovira, exige al Gobierno de Pedro Sánchez de ir más allá de la financiación «singular» para Cataluña y le pide un «cupo catalán», como el que tienen País Vasco y Navarra. Rovira advierte de que no les bastará «términos medios» en este sentido y pide al Ejecutivo un «acuerdo bilateral». ERC es uno de los socios primordiales del Gobierno de Sánchez en el Congreso, por lo que su apoyo es vital para seguir con la actual legislatura.

«Cuando hablamos de singularidad hablamos de acuerdo bilateral, que no es una cosa extraordinaria porque ya existe en el País Vasco y Navarra», ha apuntado Rovira este viernes en declaraciones a la Cadena Ser. La dirigente de ERC ha contestado de esta manera a las palabras que pronunció este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pidió un «tratamiento especial» para Cataluña en materia de financiación autonómica por sus «cuestiones singulares».

Montero también se abrió a hablar de la condonación de la deuda de Cataluña, por un valor total de 15.000 millones de euros, que el Gobierno de Sánchez pactó con ERC en noviembre de 2023 para la investidura del dirigente socialista. «Estamos trabajando de forma muy clara para la condonación de la deuda para Cataluña. Estamos investigando ahora cómo se puede trasladar al Estado este pasivo. Es muy bueno para su propia independencia fiscal», apuntó la vicepresidenta primera en una entrevista a RNE.

Sin embargo, la ministra de Hacienda pidió a los partidos separatistas diferenciar las negociaciones para elegir al nuevo presidente de la Generalitat con el acuerdo que mantiene el Ejecutivo de Sánchez con Junts y ERC para seguir apoyando a Sánchez. «Son planos distintos», afirmó. «Se debe abordar este debate dentro de un contexto global, no tiene sentido hacer carpetas distintas de un tema que es común», añadió.

Nada de «negociar en los medios»

ERC pone sobre la mesa la negociación de un «cupo catalán» en plenas negociaciones para elegir al próximo presidente de Cataluña. Los de Rovira tendrán que decidir entre apoyar la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, o la del líder de Junts y ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont. En caso de no haber acuerdos, podría haber una repetición electoral en la región.

«No me suena bien una música de negociación en los medios de comunicación», ha advertido Marta Rovira al Gobierno de Pedro Sánchez, remarcado que ERC y PSOE ya tienen los espacios de negociación oportunos para poner propuestas sobre la financiación económica sobre la mesa, aunque todavía los separatistas no hayan recibido ninguna propuesta de los socialistas. «No hemos recibido propuestas, en cambio sí sabemos exactamente dónde estamos nosotros respecto a las necesidades del país, y no nos moveremos de aquí», ha sostenido.

Rovira señala que ERC no reclama «singularidad con relación a competencias exclusivas» con las que ya cuenta la Generalitat de Cataluña, puesto que eso sería un «término medio» entre el régimen común del que ya participa Cataluña y el foral con el que cuentan Euskadi y Navarra, que es a lo que aspiran los republicanos.

La dirigente separatista ha recordado también el acuerdo de investidura con el PSOE para apoyar a Pedro Sánchez, que ya incluían cuestiones sobre la financiación de Cataluña, pero pide una nueva negociación que requiera «bilateralidad, salir del sistema común».

Más de 52.000 millones

El presidente del Govern de Cataluña en funciones, Pere Aragonés, ya puso sobre la mesa una «financiación singular» para la región a través de la recaudación del 100% de los impuestos que se pagan en esta comunidad, similar al caso del País Vasco. Lo hizo de cara a las pasadas elecciones autonómicas catalanas, en las que ERC sufrió un batazaco al quedar en tercera posición con 20 diputados. Aragonés presentó su dimisión tras los malos resultados registrados por su formación.

El Govern de la Generalitat pretende gestionar el 100% de los tributos, frente al 9% de lo que recauda ahora. Actualmente, el Ejecutivo de Cataluña gestiona más de 25.000 millones de euros en impuestos, tanto cedidos como compartidos. Con su nueva propuesta presentada este martes, Cataluña busca gestionar más de 52.000 millones de euros.

El Gobierno regional daría posteriormente un cupo al Gobierno de Pedro Sánchez bajo dos condiciones: el primero serían «los servicios e inversiones» que el Ejecutivo haga en Cataluña y, segundo, los recursos destinados a «un fondo de solidaridad territorial». Así lo explicó la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno catalán, Natàlia Mas.

Según ella, existe una transferencia similar de este cupo en el sistema actual de financiación autonómica. La cuantía total de esos dos fondos tendrían que ser negociadas entre la Generalitat y el Gobierno central. «Son métricas que han de ser objeto de negociación política», defendió Mas.