Así celebró ERC la Ley de Amnistía brindando con Junqueras en los pasillos del Congreso

La felicidad en ERC por la aprobación de la amnistía que Pedro Sánchez siempre dijo que era imposible es innegable. Los partidos separatistas lograron doblegar, a cambio de mantener al presidente en el poder, a un Sánchez que hasta en cinco ocasiones aseguró que la norma aprobada el jueves era anticonstitucional. ERC persistió, como dice su jefe de filas en el Congreso, Gabriel Rufián, y obligó, junto a Junts, al PSOE a aprobarla. De ahí que minutos después de que la amnistía ya fuera una realidad, a falta de que se publique en el BOE, ERC estalló de alegría en los pasillos del Congreso como se puede comprobar en las imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

Los diputados y senadores de ERC, junto con varios invitados -altos cargos del partido y del Govern, alcaldes y concejales-, festejaron la amnistía junto a Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Carme Forcadell, tres de los principales beneficiados de la norma de olvido penal. Hubo abrazos, lágrimas, amagos de bailoteo y un brindis con cava. Todo ello sucedió en el pasillo de los despachos de ERC en el Congreso de los Diputados.

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobaba de forma definitiva la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez rompe la igualdad entre españoles que preserva la Constitución a costa de permanecer en la Moncloa. Todo por 7 votos, los del partido de Carles Puigdemont (Junts), al que Sánchez ofrece inmunidad a cambio de seguir en el poder.

La Cámara Baja levantaba el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y cuyos letrados alertaron de la inconstitucionalidad de dicha norma de olvido penal que beneficiará a cientos de encausados por el golpe de Estado en Cataluña del 1-O de 2017. Pese a que el Gobierno de Sánchez atraviesa su peor momento en lo que a estabilidad parlamentaria se refiere, con sus socios, abandonándole en votaciones clave, los socialistas han conseguido sacar adelante esta proposición de ley orgánica tras un rosario de cesiones al separatismo.

El resultado de la ajustada votación -eran necesarios 176 apoyos- fue de 177 síes a la amnistía por parte de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el ex ministro José Luis Ábalos, frente a los 172 noes de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

Recurso ante el Constitucional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el mismo jueves en el que se aprobó la norma que las autonomías del PP van a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías. «Las comunidades del PP vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Bajo la iniciativa de Feijóo vamos a dar esta batalla. Desde la Comunidad de Madrid lo vamos a hacer ya mismo», recalcó.

A las comunidades del Partido Popular se ha sumado el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que anunciaba que también va «a solicitar al Consejo Consultivo» de su autonomía la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía porque la consideran «una agresión al concepto de igualdad».

Próxima parada de ERC: el referéndum

Tras la luz verde a la Ley de Amnistía en el Congreso, los independentistas ya miran al siguiente paso: el referéndum. El senador de ERC, Joan Queralt, ha asegurado que ya «se está negociando con quién debe negociarse» y que, aunque son conversaciones «lentas y no son continuas», la consulta terminará siendo «perfectamente legal». Queralt no ha querido aclarar quienes son los interlocutores en esta mesa de negociación, por lo que no ha señalado si ERC está en conversaciones con el PSOE o con el propio Gobierno. Asimismo, ha señalado que, al igual que la amnistía -que ha recordado que «ha tardado seis años en llegar»-, el camino hacia el referéndum en Cataluña será lento.

Por su parte, el candidato de Junts para las elecciones europeas, Toni Comín, ha asegurado este sábado que su formación y el PSOE siguen haciendo las reuniones mensuales con mediador internacional que pactaron celebrar en el denominado «Acuerdo de Bruselas», en las cuales, dice, Junts plantea un referéndum pactado para la independencia de Cataluña.

Así se ha expresado Comín, en una rueda de prensa desde Bruselas (Bélgica), preguntado sobre las informaciones de que se está negociando un referéndum pactado, aunque con conversaciones lentas. El del partido de Carles Puigdemont ha celebrado que ERC esté negociando un eventual referéndum pactado: «Espero que otras fuerzas políticas también se hayan incorporado a esta dinámica que desde Junts ya estamos trabajando desde hace meses. Una muy buena noticia», ha dicho.