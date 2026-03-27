Los biólogos celebran el mayor éxito con el lince en España: su nuevo hogar en Castilla-La Mancha es un hito en Europa

El lince ibérico ha protagonizado una de las recuperaciones más relevantes de la fauna europea en los últimos años. Aunque su población supera ya los 2.000 ejemplares, la especie continúa catalogada como ‘vulnerable’, lo que obliga a mantener los esfuerzos de conservación.

La mejora de sus cifras no implica que el riesgo haya desaparecido. La estabilidad de la especie depende en gran medida de programas activos de protección, reintroducción y preservación de su hábitat natural.

Almuradiel, punto de inflexión para el lince

En este contexto, Almuradiel, un municipio de apenas 740 habitantes situado en Ciudad Real, ha desempeñado un papel decisivo. En 2014, este enclave fue elegido para la liberación de tres ejemplares dentro del proyecto Life+Iberlince.

Aquella acción marcó un antes y un después. La iniciativa logró consolidar una población en la zona y contribuir al aumento global de linces en España. Con el paso de los años, los resultados han sido especialmente positivos.

Actualmente, sólo en la provincia de Ciudad Real se contabilizan alrededor de 400 ejemplares, una cifra que refleja la eficacia de estas medidas y la idoneidad del entorno.

Un entorno clave en Sierra Morena

La ubicación de Almuradiel no es casual. Situado en plena Sierra Morena, el municipio ofrece condiciones naturales idóneas para el desarrollo del lince ibérico, como amplias zonas de monte mediterráneo y baja densidad humana.

Este entorno ha sido determinante para que los animales puedan adaptarse, reproducirse y expandirse de forma progresiva. La continuidad de estos espacios naturales resulta esencial para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo.

Naturaleza, historia y tranquilidad rural

Más allá de su papel en la conservación, Almuradiel destaca por su riqueza paisajística y patrimonial. El entorno alberga enclaves de interés como la Cueva del Retamoso, donde se conservan pinturas rupestres, o el Santuario ibérico del Collado de los Jardines, un yacimiento arqueológico con miles de exvotos de bronce.

El propio pueblo mantiene el carácter de la Mancha tradicional. Sus dimensiones reducidas y su ritmo pausado lo convierten en un destino ideal para quienes buscan desconectar.

Entre sus construcciones destaca la Iglesia de la Purísima Concepción, declarada Bien de Interés Cultural. Levantada en el siglo XVIII y reformada posteriormente, combina elementos neoclásicos y barrocos, lo que la convierte en uno de los principales atractivos locales.

Un éxito que mira al futuro

El caso de Almuradiel demuestra que la recuperación del lince ibérico es posible cuando se combinan planificación, seguimiento y protección del entorno. Aun así, la situación de la especie exige continuidad en las políticas de conservación.

Los avances logrados invitan al optimismo, pero también recuerdan que el equilibrio es frágil y depende del compromiso sostenido en el tiempo.