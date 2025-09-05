Vuelta al cole 2025 en Castilla y León: el día exacto que inician los niños el curso 2025-26 y todos los puentes

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ya tiene configurado todo el calendario para el que será nuevo curso escolar 2025/2026. De este modo, ahora que ya han acabado las vacaciones de muchos, y la vuelta al trabajo y la rutina es algo inevitable, también nos preparamos para que los niños y adolescentes afronten un nuevo curso. ¿Pero qué día empiezan exactamente las clases? Toma nota porque te explicamos ahor al detalle cuándo empieza y acaba el curso 2025/2026 en Castilla y León.

Como ocurre en la mayoría de España, el curso está previsto que comience el lunes 8 de septiembre. Sin embargo, si tienes hijos de distintas edades, y alguno de ellos ya está cursando la ESO o hace Bachillerato, que sepas que esa fecha del 8 de septiembre sólo te servirá para los pequeños, ya que los alumnos de secundaria comienzan más tarde. Pero además el Boletín Oficial de Castilla y León, indica también cuándo se van a acabar las clases, así como las fechas de los festivos, las vacaciones y como no, los puentes que los niños van a tener este año. Todo ello te lo contamos a continuación, comenzando por los niños de primaria.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

Como ya hemos avanzado, los primeros en volver serán los más pequeños. El lunes 8 de septiembre de 2025 comienza el curso para el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial y Transición a la Vida Adulta. También ese día regresan a las aulas los alumnos de ESO escolarizados en colegios de Primaria, que suelen tener un funcionamiento distinto a los institutos.

Y el final del curso está previsto para el 24 de junio de 2026, lo que supone más de nueve meses de actividad lectiva. Entre medias se reparten las vacaciones de Navidad, Carnaval y Semana Santa, cuyas fechas os decimos más adelante.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

Los alumnos de instituto empezarán una semana más tarde. En concreto, será el 15 de septiembre de 2025 cuando comiencen las clases de ESO en régimen general, el Bachillerato ordinario y nocturno, y buena parte de los ciclos formativos de Formación Profesional. Y también ese día, comienzan las clases los del segundo curso de grado superior en artes plásticas y diseño.

Junto a esta fecha, tenemos que mencionar la del 18 de septiembre ya que será en este día, cuando comiencen las clases los ciclos formativos de grado medio y el primer curso de grado superior de artes plásticas y diseño. El 22 de septiembre se suma el Bachillerato a distancia, la enseñanza para adultos y los ciclos en modalidad semipresencial o virtual. Pero no acaba aquí: el 29 de septiembre inician enseñanzas deportivas, música, danza y enseñanzas artísticas superiores; y el 6 de octubre lo harán las escuelas oficiales de idiomas.

En cuanto al final de curso, está fijado para el 24 de junio en el caso de la ESO en general, mientras que los alumnos de a 1.º de Bachillerato y la mayoría de ciclos de FP acabarán un poco antes, el 17 de junio. El alumnado de 2.º de Bachillerato (también enseñanzas deportivas y cursos superiores de artes plásticas y música), acabarán el 22 de mayo ya que deben prepararse para las pruebas de la EBAU.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Castilla y León

En cuanto a los días de descanso de cara al nuevo curso 2025/2026 en Castilla y León. Son estos:

Vacaciones:

Vacaciones de Navidad: del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 , ambos incluidos.

, ambos incluidos. Carnaval : los días 16 y 17 de febrero de 2026.

: los días de 2026. Semana Santa: del 27 de marzo al 6 de abril de 2026, con Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) como festivos nacionales.

En cuanto a los festivos laborales y autonómicos:

12 de octubre de 2025: Fiesta Nacional (se traslada al lunes 13).

31 de octubre de 2025: Día del docente.

1 de noviembre: Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

23 de abril de 2026: Día de Castilla y León.

24 de abril: puente autonómico.

1 de mayo de 2026: Día del Trabajo.

Puentes escolares en Castilla y León

Si algo caracteriza al curso escolar son los puentes, repartidos de forma bastante equilibrada este año y además son bastantes. Un total de cinco que ahora te detallamos: